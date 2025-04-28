港鐵三個月內兩次工程車事故　陳克勤提急切質詢倡罰款「加辣」

港鐵三個月內發生兩次工程車事故，令東鐵服務受阻。民建聯主席、立法會議員（新界東北）陳克勤今天（28日）向立法會提出急切質詢申請，要求周三（30日）立法會大會上探討事故，促請港鐵立即全面檢視營運維護工作。他建議當局研究提高服務受影響的相關罰款額，突顯事故嚴重性，確保港鐵重視。



該故障工程車在東鐵綫沙田站往火炭站方向的路軌上。（蔡正邦攝）

陳克勤：三個月內兩次工程車事故不可接受

陳克勤同時去信立法會交通事務委員會主席，促請召開特別會議，與政府、機電工程署及港鐵深入探討如何改善機制提升東鐵營運質素。他表示，昨天的事故所幸發生於非工作日，且僅影響東鐵線行車時間，對市民影響較工作日繁忙時段為小，但形容在三個月內連續兩次出現同類事故，情況不可接受。他指出，若類似情況發生於工作日或緊接的「五一黃金周」假期，將嚴重影響當區交通及跨境出行，打擊香港旅遊形象。他認為事件關乎重大公眾利益，且具備緊迫性，故此提出急切質詢申請。

陳克勤。（廖雁雄攝）

陳克勤倡罰款「加辣」突顯事故嚴重性

陳克勤希望港鐵可從應急機制、人力配置、機械可靠性三方面入手，深入調查和檢討事故，制定更全面的應對機制。在事故處理機制上，陳克勤指出，兩次事故影響服務時間都長達約7至8個小時，港鐵應進一步檢視有關應急機制，盡可能縮短列車服務受影響時間。同時，他亦建議當局研究提高現有機制中，針對服務受影響的罰款金額，以突顯事故嚴重性，確保港鐵重視。

受火炭工程車故障影響，東鐵列車服務延誤，大埔墟站往金鐘方向月台一度迫滿候車乘客。（潘耀昇攝）

陳克勤促加快工程車更換進度

陳克勤又要求港鐵交代導致工程車故障的原因，包括是否涉及人為操作不當等。他指出，若故障與人為操作有關，希望港鐵全面檢視現時的人力資源配置是否足夠。另外，他希望港鐵嚴格篩查全部工程車的運作情況，查找缺陷及從速維修。他認為港鐵應考慮加快工程車更換進度，並引入其他供應商或其他型號的工程車，減低出現故障的風險。