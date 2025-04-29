東鐵3個月2宗工程車故障阻服務共逾14小時　港鐵邀獨立顧問審視

港鐵東鐵線周日（27日）凌晨5時許表示，由於火炭站附近有工程車機件故障，是三個月內第二宗涉及工程車故障。



港鐵周一（28日）表示，十分重視兩宗事故，會作出全面審視整體工程車車隊，包括工程車的設計、維修保養、操作程序及緊急修復流程等，並邀請獨立顧問參與，以提供專業意見及改善建議；港鐵又稱會全力配合機電署就工程車維修及緊急應變方面的特別審核。



4月27日，涉事工程車逐步被移動到火炭站月台。（蔡正邦攝）

4月27日，一輛工程車停在東鐵綫沙田站往火炭站方向的路軌上，距離火炭站大約500米。現場所見懷疑因為升降台無法降落，直接行車會損毀電纜，工程人員登上升降台，徒手托起電纜，再通知同事行車，逐步解困。（蔡正邦攝）

4月27日，涉事工程車停在路軌上。（李家傑攝）

工程車周日火炭站附近故障 逾6小時始完成搶修

港鐵周日（27日）凌晨5時許公布，由於火炭站附近有工程車機件故障，沙田與火炭站之間路段現時需要單綫行車，來往金鐘站及羅湖或落馬洲站的行車時間預計需要額外10至15分鐘。

直至上午11時30分，涉事工程車被移動到火炭站月台。港鐵中午12時許宣佈工程人員已完成搶修，並將工程車駛離現場，東鐵線列車服務逐步回復正常。

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4月27日，涉事工程車被移動到火炭站月台。（蔡正邦攝）

4月27日，涉事工程車停在路軌上。（李家傑攝）

2月5日工程車停在太和站附近 8小時始搶收完成

2月5日上班繁忙時間，有工程車在太和站附近故障，停在路軌上，影響列車進出太和站，截至早上9時列車服務仍然受阻。由於工程車一般只會在夜間維修保養工作時出動，首班車服務前就會駛離正線，到早上繁忙時間仍未能處理好，即代表有關事故很有可能已經至少搶修了三個小時以上。

及至當日下午1時，港鐵表示，故障工程車已被移離現場，東鐵線列車服務逐步回復正常，8小時始處理完畢。

2月5日，大批工作人員在路軌上搶修故障工程車。（黃學潤攝）

2月5日，經搶修後，故障工程車正移離行車線。（黃學潤攝）

2月5日，工程車慢慢移離後，大批工作人員仍在鐵路上檢查路軌。（黃學潤攝）

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港鐵：審視工程車設計、維修保養、操作程序及緊急修復流程

港鐵周一表示，已因應周日的工程車事故展開深入調查，以了解事故原因,，作出後續跟進。至於2月發生的另一宗涉及工程車事故，經與供應商完成調查後，正落實有關優化措施，包括積極檢討應變安排及進行修復訓練。

港鐵稱，因應近月事故，會就整體工程車車隊作多方面審視，包括工程車的設計、維修保養、操作程序及緊急修復流程等。

港鐵強調確保服務安全順暢是營運的重中之中，公司對不同的鐵路資產包括工程車、列車及其他相關設備均有恆常及嚴謹的檢查機制，並一直按照既定安排進行定期維修保養。隨着科技發展，鐵路運作所使用的系統及設備亦更多更複雜，公司期望透過是次全面及深入的檢視，進一步提升工程車的可靠性，配合正進行的大型資產更新。