五一勞動節｜卓永興：為勞工提供良好工作保障是政府的責任

政務司副司長卓永興表示，為勞工提供良好的工作保障，是政府的責任，希望在僱員、僱主、政府的共同努力下，繼續提升廣大打工仔女的福祉。



參觀安老院察看護理工作 與前線員工座談

卓永興今日（5月1日）應工聯會邀請，到將軍澳一間安老院舍探訪前線員工。他觀看了員工如何透過電子遊戲幫助院友保持腦筋靈活，又察看護理員工給院友餵飯的情況。在座談環節，他聽取四名員工的工作分享和心聲。

卓永興在安老院舍大堂向員工詢問工作情況。（卓永興facebook）

卓永興表示，照顧長者的工作有許多學問，需要留意很多細節，更需要細心和無比耐性，四位員工的專業和對工作的尊敬、熱忱，令他留下深刻印象。他又指出，勞動節是很多市民的休假日，但也有很多前線員工要如常上班，為市民提供交通、飲食、購物、醫療、資訊等服務，他借節日機會，向全港向全港勞工表達謝意和敬意。

社會每天得以有效運作，實在有賴各行各業勞工的辛勤付出，在平凡崗位上做不平凡的事、用勞力和努力為社會經濟發展作出貢獻！ 政務司副司長卓永興

取消強積金對沖與上調最低工資 「有歷史意義」

卓永興又提到，今日是一個有歷史意義的特別日子，有歷史意義，因為取消強積金「對沖」的安排正式實施，最低工資亦上調5.3%至42.1元，而且最低工資水平的檢討由以往的「兩年一檢」，改為「一年一檢」。