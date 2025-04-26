葉劉行東大街嘆多吉舖、食肆結業 呼籲五一勞動節假期留港消費
撰文：潘耀昇
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行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀遊筲箕灣東大街，發覺吉舖不少，大部分結業都是食肆，有街坊向她反映港人北上消費潮影響食肆生意。她說五一勞動節假期即將來臨，不少市民將會「請一放四」自製四天連續假期，呼籲大家不妨考慮留港消費，品嚐各國特色美食。
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這次重遊東大街發覺吉舖不少，大部分結業都是食肆。
葉劉淑儀今天（26日）在Facebook表示今次重遊東大街，發現新開張的餐館當中，不少是川菜及內地家鄉菜，可見港人越來越接受內地飲食文化。然而，今次她主要光顧的是屹立東大街多年名店 —— 王林記 ，品嚐崩沙腩、切腩豉油撈麵、香蔥魚蛋及豬手等招牌名物。
隨著五一勞動節假期即將來臨，據聞不少市民將會「請一放四」自製四天連續假期，大家不妨考慮留港消費，品嚐各國特色美食，發掘香港可愛之處。
除了王林記，東大街有不少特色食肆，葉劉淑儀說其中一間遠近馳名的咖喱店亦遷址至此，期待日後前來品嚐。她又說沿途街坊十分熱情主動上前合照及分享社區實況，不約而同表示港人北上消費潮的確影響東大街食肆生意，形容自己也要多點抽空到不同地區，了解民情之餘亦支持本地經濟。