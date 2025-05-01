五一｜取消強積金對沖生效　李家超：期望全港僱主優化職場環境

今日是五一勞動節，取消強積金「對沖」安排由今日起生效。行政長官李家超表示，取消強積金「對沖」惠及全港300多萬勞工，政府同步向僱主提供為期25年、總額超過330億元的資助，分擔轉制後部分支出。



惠及逾300萬勞工 政府提供330億資助分擔僱主開支

李家超在社交網頁分享取消強積金對沖的「好消息」，稱新機制可以改善勞工退休保障，期望全港僱主以更完善的制度和關懷優化職場環境，保障僱員安全和權益 。

期望全港僱主以更完善的制度和關懷優化職場環境，保障僱員安全和權益 。 行政長官李家超

五一勞動節前夕，李家超到訪香港國際機場，與不同工種勞工交流。（李家超facebook）

李家超又透露，他在勞動節前夕到香港國際機場探望一眾機場勞工，為他們打氣和送上節日祝福。他到訪停機坪向地勤人員了解貨運流程時，重申關稅戰有危也有機，香港將強化七項策略應對。

美國濫施關稅擾亂全球供應鏈，但關稅戰有危也有機，我強調香港強化七項策略應對。 行政長官李家超

李家超提出七招應對美國關稅戰（李家超Fb）

到訪機場與勞工交流 李家超重申七項策略應對關稅戰

他又在員工餐廳和機場不同工種勞工交流。他感謝機場員工不懈努力和發揮專業精神，讓香港機場連年持續獲評全球最繁忙貨運機場，鞏固了香港國際航空樞紐地位。

強積金「對沖」是指僱主在支付遣散費或長期服務金時，可以利用僱員的強積金供款來抵銷部分或全部款項。這個機制自2000年強積金制度落地起實施，一直備受爭議，直至立法會在2022年通過《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排)(修訂)條例草案》，為勞資雙方在這個議題上曠日持久的角力劃上句號。