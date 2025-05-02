47人案｜毛孟靜獲釋後首發文 稱獄中不孤獨無聊 讀逾300書籍
撰文：文維廣
出版：更新：
47人民主派初選案中，串謀顛覆國家政權罪成的前立法會議員毛孟靜在上月29日刑滿獲釋。她今日（2日）在社交平台發文稱，坐牢期間並沒有感受到監禁的兩大創傷：孤獨和無聊。
毛孟靜在社交平台發新相，以及談及監獄內的經歷。她感謝外界對其關心，表示監獄中的生活是「超現實的」，一開始是卡夫卡式，但沒有遭受到孤獨及無聊。監禁期間，她閱讀了300本書，法語也有進步。
她特別點名感謝天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、無國界記者和已經解散的融樂會，又表示她的心仍與被監禁的同案被告同在。
初選案45人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，去年被判囚50個月至十年。毛孟靜是首批四名刑滿出獄人士之一。她在求情時曾就參與初選表達悔意，其丈夫Philip Bowring在她出獄當天表示，她需要重新適應生活和外面的世界，可能在7月赴英探望孫兒。
社會上的每一個人都應該從過去幾年的事件中深刻汲取教訓，在未來共同努力建設好這個城市，專注於發展經濟、改善民生，這樣才不至於讓過去付出的巨大代價變得徒勞無功。
放下鬥爭迷思 何時踏上善治？毛孟靜出獄｜丈夫稱對太太回家感高興 兩人或七月赴英國探望孫兒47人案出獄總覽｜毛孟靜、范國威等4名前立法會議員清晨刑滿出獄47人案．求情｜毛孟靜望出獄後能與夫渡餘生 獲建制前議員求情47人初選案｜毛孟靜夫出院 發聲明不同意英議員聯署 妻不申保釋