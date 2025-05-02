47人案｜毛孟靜獲釋後首發文　稱獄中不孤獨無聊　讀逾300書籍

47人民主派初選案中，串謀顛覆國家政權罪成的前立法會議員毛孟靜在上月29日刑滿獲釋。她今日（2日）在社交平台發文稱，坐牢期間並沒有感受到監禁的兩大創傷：孤獨和無聊。



毛孟靜在社交平台發新相，以及談及監獄內的經歷。她感謝外界對其關心，表示監獄中的生活是「超現實的」，一開始是卡夫卡式，但沒有遭受到孤獨及無聊。監禁期間，她閱讀了300本書，法語也有進步。

毛孟靜在社交平台發新相。（毛孟靜Facebook）

她特別點名感謝天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、無國界記者和已經解散的融樂會，又表示她的心仍與被監禁的同案被告同在。

初選案45人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，去年被判囚50個月至十年。毛孟靜是首批四名刑滿出獄人士之一。她在求情時曾就參與初選表達悔意，其丈夫Philip Bowring在她出獄當天表示，她需要重新適應生活和外面的世界，可能在7月赴英探望孫兒。

4月29日民主派初選47人案，服刑期滿的毛孟靜出獄，她乘搭警方安排的私家車，返抵淺水灣道住所。（路透社）