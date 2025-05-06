五一黃金周110萬旅客人次訪港　李家超：整體安全有序　丁財兩旺

行政長官李家超今天（6日）出席行政會議前見記者，主動提到五一黃金周內地客來港破紀錄多，他要求文體旅局針對人流壓力點、旅客新常態喜好、檢討科技應用總結經驗，如加強電訊網絡流量、網上提供人流資訊等。同時，他認為要開發新旅遊配套服務，掌握內地KOL推介的旅遊路線變化，分流熱門景點人流。



被問到黃金周期間大批內地客於快餐店過夜，不選擇住酒店會否影響經濟增長，李家超表示，內地旅客有新的旅遊模式，香港有高端和非高端旅客，要有包容的氛圍，讓旅客覺得受歡迎，如果香港只是歡迎某一類旅客，觀感會不好。



五一黃金周第二日（2025年5月2日），港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）

五一黃金周內地旅客逼爆香港各處，其中港鐵旺角東站大堂一度有過百人排隊出閘，閘機前絕大部份為內地旅客。（潘耀昇攝）

五一黃金周內地客破紀錄多 落馬洲站網絡崩潰現混亂

五一黃金周首四天有82.5萬內地客人次來港，破去年紀錄，按年增加7.7%人次。期間，尖沙咀、旺角等多區逼爆，部分人散落大圍等社區追景點「打卡」，港鐵落馬洲站的手機網絡上周五（2日）更崩潰，大量內地旅客無法通過支付寶及微信購買車票。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

黃金周逼爆 李家超要求當局檢討人流壓力掌握旅客路線

李家超表示，內地五一黃金周共110萬旅客人次訪港，按年增加22%，其中內地旅客增長20%、非內地旅客增加30%。5月2日最多內地旅客來港，共有26.7萬人次。他指香港多個景點大受歡迎，大量旅客帶動多個行業生意，舉例酒吧、食肆營業額增長，有酒吧表示生意多4至5成，零售業界有指生意上升4成。他總結五一黃金周整體安全有秩序，如萬宜水庫東壩早前已有特別交通安排。

他形容黃金周丁財兩旺，但有可以優化的地方。他要求文體旅局總結經驗，向政務司司長領導的相關小組匯報，針對人流壓力點、旅客新常態喜好、進一步優化和檢討善用科技應用，包括加強電訊網絡流量、網上提供人流資訊、加強預案應對突發需要、收集分析資料研究開發新旅遊配套服務，舉例文化遊、打卡遊、美食遊，掌握內地KOL推介的旅遊路線變化，分流熱門景點人流，盼通過新旅遊模式配套帶來更多經濟效益。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

內地客麥當勞過夜 李家超：要接受有非高端旅客

被問到黃金周期間大批內地客於快餐店過夜，不選擇住酒店，面對此種新旅遊模式會否影響經濟增長，李家超表示，內地旅客有新的旅遊模式，並會常態化，香港作為好客城市，要讓旅客覺得受歡迎，如果他們覺得香港只是歡迎某一類旅客，觀感會不好。他又說如果有某一類遊客感覺不受歡迎，對香港形象有影響，已要求文體旅局及部門，與業界合作延續旅客良好體驗，要搜集多些資料，知道內地旅客需求。

他認為要處理好內地客的新喜好、新模式，形容香港有高端和非高端旅客，要有包容的氛圍。他重申，已經要求文體旅局和業界總結經驗，既歡迎多種旅客，照顧好不同人的體驗。他以自身旅行經驗為例，說旅行可以很簡單，也可以是一個購物機會，應該整體去看旅客需要。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

仁滙醫務疑倒閉 李家超：追究法律責任 考慮是否設冷靜期

仁滙醫務集團疑倒閉事件，李家超被問到會否考慮設立法定冷靜期，防止預繳消費服務，他指政府認真處理事件，包括成立了跨部門小組，有不同政府部門成員。第一，他認為要追究法律責任，保障消費者的權益，海關及警方會根據商品說明條例刑事調查，將負責人繩之於法，消費者委員會亦會行使委員會職能保障消費者權益；

第二，向受影響人士提供適切協助，合資格兒童可以透過衞生署計劃獲得疫苗資助；第三，要檢討現行法規是否有效，預繳式消費要根據合約精神，政府會考慮現行法例規管是否包括預繳式消費，是否要引入法定冷靜期，研究最長合約期，商經局會盡快完成研究提交報告。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

郭鳳儀父兄涉改保單代領款被捕 李家超：有證據就會追責

被問到國安處首次引用「處理潛逃者資金」拘捕郭鳳儀的家人，指涉嫌更改保險單內容及企圖提取相關保險單結餘，是否發現有同類個案，今次是否開先例將來不排除有更多人被捕，李家超回應說國安罪行極其嚴重，會依法追責，任何人違反國安法律，只要搜索到證據就會追責，強調有法必依、追究到底。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：港交所會開通科企專線 今天公佈細節

李家超被問到訪問浙江之行結束，中美貿易戰之下如何體現港府主動作為，有哪些成果。李家超表示此行建立了兩地合作會議機制，確立了13個重點領域50個項目，簽署四份合作協議，涵蓋住房、科技創新、青年發展等。他表示，會建立專班針對兩地合作領域，深化合作可能性。

第二，開拓了兩地科創合作新機遇。李家超感謝杭州安排代表團與州六小龍交流。第三，促進了浙江企業在香港的投資，包括金融、科創領域，浙江企業亦計劃到香港設立總部研發中心。

他稱，最大的體會是在科創方面的應用場景，由政府提供多元需要，因為很多科創公司吸引資金投資，但成熟起來就要經過不同應用場景。李家超表示，會和政府團隊共同努力。他稱，聯想到要開拓更多低空經濟的應用場景，會和業界探討。

李家超說，港交所會開通科企專線，盡早和潛在申請人溝通，包括為企業特定業務的適用性等問題，讓有關企業申請過程更暢順，便利更多科技企業到香港上市，港交所和證監會今天會公佈細節。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

周六率團訪問中東卡塔爾及科威特 擬利雅德增設經貿辦

另外，李家超宣布本周六（10日）率團訪問中東卡塔爾及科威特，形容兩地都是經濟蓬勃快速增長的國家。期間，他會與當地政府領導會面，建立合作共識，讓企業了解政策合作方向，推動人民交流聯繫，會考察設施探索新機遇。他指代表團成員再開創先河，包括香港商貿代表和內地企業代表，涵蓋金融工商貿易能源等範疇。此行有兩個目的，第一，發揮好一國兩制內聯外通角色，做好企業引進來走出去作用；第二，展示兩地企業優勢互補作用。

他表示上次訪問中東期間簽署多份合作意向書，及後有不少民間交流。他指特區計劃增加在中東的經貿辦數目，積極推展利雅德增設另一經貿辦。