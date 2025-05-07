貿易戰加劇數字發展碎片化　陳茂波：亞開行應攜手應對挑戢

財政司司長陳茂波在意大利米蘭出席亞洲開發銀行第五十八屆年會活動，他昨日（5月6日）於亞開行理事會全體大會上發言，指出數字轉型正以前所未有的速度加速推進，亞開行成員應攜手應對挑戰，加強數字化合作。



今年大會主題為通過數字轉型促進亞太地區的經濟融合。陳茂波表示，區內面對數字鴻溝，加上貿易戰很可能擴展至科技領域而加劇數字發展碎片化，亞開行成員應攜手應對挑戰。他呼籲亞開行各成員共同努力，提升數字治理和加強人才培育。他強調，香港樂意與亞開行各成員分享經驗和技術方案，共同把握數字轉型的龐大機遇，促進區內的可持續發展。

財政司司長陳茂波在意大利米蘭出席亞洲開發銀行第五十八屆年會。（陳茂波facebook）

陳茂波分享了香港在推動數字轉型方面的策略和行動計劃，包括數字發展的基礎建設、數字轉型、跨境數據流動和人才培育，並介紹以人工智能賦能數字發展的策略，以及對中小企業數字轉型的支持。

陳茂波昨日亦與亞開行新任行長神田真人會面，就國際經貿形勢和區域發展等議題進行交流。他在今日啟程回港，明日早上抵港。

陳茂波（左）與亞開行行長神田真人（右）會面。（政府新聞處）

陳茂波亦與意大利中央銀行行長Fabio Panetta會面，介紹香港最新的經貿和金融發展情況。（陳茂波facebook）