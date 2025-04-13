特朗普關稅｜陳茂波：港股暢順有序運作　望吸海外上市中概股回流

美國對全球多個國家、地區施加「對等關稅」，中小企尤其是出口製造商面臨貿易困境。財政司司長陳茂波表示，金管局已聯同銀行業推出支持措施，例如彈性延長貿易融資貸款還款期；出口信用保險局亦為「小營業額保單」保戶提供免費付貨前風險保障等，支援中小企。陳茂波稱在不明朗的環球市場前景下，香港更穩定、具吸引力，必能開拓創新局面。



4月7日，恒生指數暴跌3,021點，財政司司長陳茂波傍晚率財金及商經官員見記者。（夏家朗攝)

港股「整體繼續暢順有序運作」

陳茂波今日（13日）發表網誌，解說美國加徵「對等關稅」之下香港的對策。他首先強調港股經過上周一跌勢後大致穩定，市場「整體繼續暢順有序運作」，又指特區政府早年已加強實時監察，防範尤其在市場信心脆弱時可能突現湧現的風險。

他續指，一直密切留意各行各業經營狀況，尤其對於中小企，金管局已聯同銀行業推出支持措施，協助其獲取銀行融資和升級轉型。

對於受到「關稅戰」衝擊的進出口及製造業，陳茂波指，銀行同意彈性延長貿易融資貸款還款期，以及其他信貸安排，緩解企業的短期資金流壓力。當中，「中小企融資專責小組」的參與銀行在其貸款組合中預留予中小企的專項資金，目前已增加至超過3,900億港元。

陳茂波指，出口信用保險局為「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障，延長至明年6月底。（夏家朗攝)

免費付貨前風險保障 延至明年6月底

陳茂波補充，出口信用保險局亦已推出三項支援中小企的措施，一是為「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障，延長至明年6月底；二是為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障五折保費優惠；以及降低就出口新興市場的保費，保費率與傳統主要市場一致，幫助出口商更好開拓東盟等市場。他預計措施可惠及約2,700個保戶，其中約1 ,200個是「小營業額保單」保戶。

港交所（資料圖片）

陳茂波：吸引海外上市中概股回流

特區政府持續吸引優質企業來港上市。陳茂波指，已指示證監會和港交所，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為其首選上市地；同時要做好在東盟和中東市場的聯繫和推廣工作，吸引更多當地優質企業來港上市。

他形容，在「一國兩制」的制度優勢下，儘管環球市場前景不明朗，香港亦顯得更加穩定和具吸引力，必能在變局中更有利地開創新局面。