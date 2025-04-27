陳茂波料第一季GDP表現穩健　五一黃金周內地客增10%達84萬人次

本周將公布第一季本地生產總值預估數字，財政司司長陳茂波預告會有「穩健表現」，因為受惠於一連串盛事和大型國際會議，今年首季訪港旅客增9%、往東盟和內地的商品出口貨值的增幅強勁。內地五一黃金周將至，他預計香港將迎來84萬內地旅客，按年增一成。



4月27日，陳茂波發表網誌，稱預計五一香港將迎來約84萬的內地旅客人次。（歐嘉樂攝）

陳茂波料五一黃金周逾84萬內地客訪港

內地五一勞動節假期一連五天，陳茂波今日（27日）發表網誌，預計有約84萬內地旅客人次訪港，較去年五一黃金周日均訪客人次增加約10%，與今年農曆新年相比也增加13%。

陳茂波稱，旅發局將推廣一系列慶祝活動，例如本周四晚上在灣仔臨時海濱花園，將有天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演；緊接而至的佛誕，則分別有大嶼山寶蓮禪寺的浴佛節及維園的佛誕嘉年華；以及長洲太平清醮的搶包山及飄色巡遊。

財政司司長陳茂波（夏家朗攝）

料第一季GDP預估數字穩健

陳茂波續指受惠於一連串的主題式盛事和大型國際會議，今年首季訪港旅客人次增加9%，達1,220萬人次，當中非內地旅客便佔約298萬人次，按年大增18%，而訪港內地旅客的增幅亦達6%。他認為，訪港旅客增加推動零售和餐飲等消費市場發展，如一月和二月零售業總銷售貨值，經季節性調節後均錄得按月上升。

出口方面，陳茂波說今年第一季商品出口貨值的按年增長亦有所加快，輸往多個主要市場的出口，包括內地和東盟，均錄得強勁升幅；輸往美國的出口亦錄得溫和上升。他預計，本周公布的第一季本地生產總值預先估計數字，會有穩健表現。

陳茂波說，國家的穩定發展和堅實支持是香港經濟發展的最大底氣。（黃浩謙攝）

轟美國困擾全球經濟 稱國家是香港經濟的「最大底氣」

不過，陳茂波點名美國，「霸凌行徑和單邊主義仍將困擾全球經濟前景」，引述國際貨幣基金組織報告，稱對環球經濟增長的預測由年初時的3.3%下調至2.8%，大幅低於疫情前二十年平均每年3.7%的增長率。

陳茂波說，香港作為細小、外向型經濟體，難免會受到緊張的外圍環境所影響，「但國家的穩定發展和堅實支持是香港經濟發展的最大底氣」，強調已有政策協助企業應對挑戰，並全力推動科技創新及以此賦能傳統產業轉型，為未來經濟高質量發展增添動能。