陳茂波到米蘭出席亞洲開發銀行年會　討論應對經濟風險與不確定性

正在意大利米蘭的財政司司長陳茂波，於當地時間昨日（4日）出席亞洲開發銀行第五十八屆年會。他與亞開行的董事Rachel Thompson會面，就香港如何在保險相連證券產品，包括發行巨災債券，更好協助亞開行，交流意見。



財政司司長陳茂波米蘭時間五月四日在意大利米蘭出席亞洲開發銀行第五十八屆年會。圖為陳茂波（右二）出席亞開行年會的組別會議。（政府新聞處）

陳茂波參加亞開行的組別會議，會議主要討論該行與各成員的合作經驗、如何應對當前區内的經濟風險與不確定性、如何更好地運用資源協助中低收入國家，以及為成員提供技術支援和能力提升等。

財政司司長陳茂波米蘭時間五月四日在意大利米蘭出席亞洲開發銀行第五十八屆年會。圖為陳茂波（後排中）與其他出席亞開行年會組別會議的代表合照。（政府新聞處）

陳茂波表示香港歡迎亞開行加強支持發展中國家應對氣候變化、發展私營市場、推進區域合作、數字轉型等工作。同時，香港也支持提升對發展中國家的技術支援，增強發展項目的成效。他指出，香港作為國際金融中心，願意繼續在建立資本市場、推進綠色轉型和綠色金融發展、基建融資等領域與其他成員分享知識和交流經驗。

財政司司長陳茂波米蘭時間五月四日在意大利米蘭出席亞洲開發銀行（亞開行）第五十八屆年會。圖為陳茂波（左一）與亞開行董事會中代表中國香港所屬組別的董事Rachel Thompson（右一）會面，雙方商討加強合作。（政府新聞處）

當晚，陳茂波出席年會主辦國意大利舉辦的招待會。陳茂波今日（5日）將繼續出席亞開行年會活動。