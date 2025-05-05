陳茂波到米蘭出席亞洲開發銀行年會 討論應對經濟風險與不確定性
撰文：潘耀昇
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正在意大利米蘭的財政司司長陳茂波，於當地時間昨日（4日）出席亞洲開發銀行第五十八屆年會。他與亞開行的董事Rachel Thompson會面，就香港如何在保險相連證券產品，包括發行巨災債券，更好協助亞開行，交流意見。
陳茂波參加亞開行的組別會議，會議主要討論該行與各成員的合作經驗、如何應對當前區内的經濟風險與不確定性、如何更好地運用資源協助中低收入國家，以及為成員提供技術支援和能力提升等。
陳茂波表示香港歡迎亞開行加強支持發展中國家應對氣候變化、發展私營市場、推進區域合作、數字轉型等工作。同時，香港也支持提升對發展中國家的技術支援，增強發展項目的成效。他指出，香港作為國際金融中心，願意繼續在建立資本市場、推進綠色轉型和綠色金融發展、基建融資等領域與其他成員分享知識和交流經驗。
當晚，陳茂波出席年會主辦國意大利舉辦的招待會。陳茂波今日（5日）將繼續出席亞開行年會活動。
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