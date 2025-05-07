東壩逼爆｜羅淑佩：不能無限量增交通服務　希望遊客可分流

五一黃金周期間，大批內地旅客訪港，不少旅客選擇到因小紅書追捧而爆紅的東壩。新界東南選區立法會議員林素蔚今日（7日）在立法會會議上提出質詢，指東壩交通配套不足，導致大量旅客傍晚時刻滯留，促局方檢視該處的公共交通需求，以及考慮在附近的白腊村增設快船服務。



對此，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，增加交通服務需求可短期改善交通堵塞，惟政府不能無限量在郊野公園附近增加交通服務，東壩亦無法長期承載大量旅客。



林素蔚指東壩交通配套不足，導致大量旅客傍晚時刻滯留，促請政府檢視該處的公共交通需求。（資料圖片／黃浩謙攝）

林素蔚促增設快船服務 羅淑佩：沒有合適登岸設施

羅淑佩回應時指出，政府各部門在五一期間通力合作，大量旅客到訪東壩都大致暢順，政府可短期增加交通服務改善堵塞，但東壩無法長期承載大量旅客，發展生態旅遊都要以保護生態環境為大前提。她希望到港行山遠足的旅客可分散到不同地方，政府會加強推廣其他路線。

文體旅局局長羅淑佩表示，東壩無法長期承載大量旅客，發展生態旅遊都要以保護生態環境為大前提。(廖雁雄攝）

對於議員建議在附近的白腊村增設快船服務，緩解東壩的陸路交通需求。羅淑佩表示，東壩沒有合適的登岸設施，當地附近只有居民自設的渡頭，但水深不足故不適合渡輪停泊，同時要慎重考慮生態環境保育。

5月7日，立法會開大會，出席的包括經民聯陸瀚民。（廖雁雄攝）

如潛在景點有配套 政府可大力宣傳

經民聯選委界立法會議員陸瀚民指，東壩突然大受歡迎，其中一個原因是社交媒體流量所致，促政府密切留意社交媒體趨勢，為有潛力爆紅的地方做好交通配套。

羅淑佩表示，旅發局知道社交媒體的力量，見到有媒體報道就會有所準備，如果該地段有足夠配套就可以大力宣傳，反之就會提供資訊，讓市民自行做好準備，政府會不斷觀察社交媒體的走向，亦會預先做好準備功夫。