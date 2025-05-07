五一黃金周｜東壩單日迎3000遊客　方國珊再促優化避車處等措施

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／西貢／東壩／破邊洲／麥理浩徑／地質公園】五一黃金周期間，大批內地旅客訪港，而近年於小紅書備受追捧的西貢萬宜水庫東壩，也連日吸引不少內地旅客及港人前往。西貢區區議員方國珊周二（6日）與運輸署、警方等部門代表開會，討論東壩的人流和交通情況，並進一步提交改善建議。



圖為2025年5月1日，大批旅客在東壩坐在兩旁路邊。(何頴賢攝)

圖為2025年5月1日，大批遊客在東壩坐在涼亭及路邊休息。(何頴賢攝)

方國珊表示，警方統計數字顯示，5月2日錄得3,000人到訪東壩、的士有730架次；3日則有2,500人到訪、的士有480架次。遊人高峰時段為上午10時至下午1時，當中5月2日的交通管控時間為時2小時45分鐘。

促研究9A小巴平日服務 增設交通情況顯示屏

方國珊向運輸署建議，研究9A小巴提供平日服務，方便本港市民在平日到訪東壩，署方稱正就黃金周收集得的交通數據進行整理和研究，將與營辦商討論日後的營運安排。

此外，她亦促請相關部門進一步優化萬宜路避車處，增加東壩交通情況電子顯示屏。她又表示，如部門日後實施預約制以控制人流，期望部門做好防止炒賣名額的措施，確保北潭涌閘口的運作順暢。