五一黃金周｜92萬人次內地旅客訪港　按年升20%　酒店入住率達90%

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組今日（6日）表示，一連五日的內地「五一黃金周」，整體訪港旅客數目約110萬人次，較去年同期上升22%。



當中內地旅客約92萬人次，按年上升約20%，佔總入境旅客約84%；而酒店入住率普遍達到90%。工作小組指，接待旅客的各個環節均運作暢順。



5月1日五一黃金周首日，在深圳蓮塘口岸有大批內地旅客一早過關來港旅遊。（黃浩銘攝）

陳國基指，黃金周期間，本港各處舉辦了多項節慶活動，除了5月1日在維港上空進行以節慶為主題的無人機表演外，還有長洲太平清醮、寶蓮禪寺浴佛節、維園佛誕嘉年華、在筲箕灣舉行的譚公寶誕慶祝活動等。這些富有特色的文化體驗廣受歡迎，帶動城中熱鬧氣氛，展現了香港的獨特文化魅力。

▼ 5月1日 旅發局三大非遺節慶主題無人機表演 ▼



旅發局5月1日晚上8時在灣仔海旁進行無人機表演，以1,000架無人機拼湊三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮搶包山比賽。（羅國輝攝)

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海旁進行無人機表演，以1,000架無人機拼湊三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮搶包山比賽。（羅國輝攝)

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▼ 5月5日 長洲太平清醮飄色巡遊 ▼



長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看，多台飄色色芯都扮演哪吒。 （梁鵬威攝）

長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看。其中一台飄色的色芯，扮演獲得獎牌的世一劍神張家朗。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看。其中一台飄色扮演文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（梁鵬威攝）

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非內地旅客18萬人次多去年約31%

黃金周期間，入境事務處錄得合共約110萬入境旅客人次經各海陸空管制站訪港，當中內地旅客約92萬人次，按年上升約20%，佔總入境旅客約84%；非內地旅客約18萬人次，按年上升約31%。

內地旅客入境最高峰日子為5月2日，約有27萬人次。黃金周期間最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍站，其次為落馬洲支線。工作小組指，整體口岸運作及運輸服務暢順。

5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（廖雁雄攝)

5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（廖雁雄攝)

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黃金周期間，運輸署的緊急事故交通協調中心24小時運作，密切監察全港各區、口岸、主要車站和旅遊景點的交通情況和公共運輸服務，適時採取措施，應對服務需求。

跨境交通方面，運輸署督導各公共運輸營辦商加大運力，以滿足跨境乘客需求。至於本地公共運輸服務，運輸署協調各公共運輸營運商加強服務，並預留車輛和人手應對乘客的出行需求，同時增派人員維持乘客秩序。工作小組指，假期期間整體的交通情況大致暢順。

北京道的麥當勞分店有大約50人「留宿」，趴在桌上休息。（陳永武攝）

店內有多個行李篋。（陳永武攝）

接待900個內地入境旅行團 按年增60%

黃金周期間的訪港旅客遍布香港不同景點，酒店入住率普遍達到90%。工作小組指，多個主要景點包括主題公園、山頂、昂坪、廟宇等人流非常暢旺，秩序良好；離島、行山徑等市區以外的地方亦可見旅客身影，多個社區包括舊城中環、油麻地以及堅尼地城一帶形成深受旅客歡迎的城市漫步路線。

內地入境旅行團方面，黃金周期間共有超過900個內地入境旅行團、接近33,000人次到港，過夜行程佔約70%，旅行團數目大幅超越去年同期60%，同時亦超越疫情前水平。

陳國基指，黃金周期間，市面人流暢旺，氣氛熱鬧，不少零售和餐飲業界人士表示他們的生意較去年有所增長。文化體育及旅遊局會與有關部門及業界總結是次經驗，優化各個環節，例如加強人流壓力點的電訊網絡容量並加強資訊發布、及針對旅客新常態旅遊模式而提供更完善配套等，務求在日後繼續為訪港旅客帶來優質旅遊體驗。