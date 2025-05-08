立法會三讀通過保護海港條例 政府正準備相關行政指引
撰文：文維廣
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立法會昨日（7日）三讀通過《保護海港（修訂）條例草案》，包括強化規管大型填海工程，簡化為改善維港而進行的小規模填海工程機制，做到拆牆鬆綁。發展局局長甯漢豪表示，政府正準備行政指引， 會在未來幾個月內完成。
《2024年保護海港(修訂)條例草案》旨在引入三方面機制，包括規管在海港內進行的填海工程、裁斷是否推翻不准在海港內進行填海工程的推定，以及豁免改善海港填海工程及海港非永久填海工程，使其不受該項推定所規限。甯漢豪表示，修例不涉及收窄維港範圍的定義，以免引起爭議或令人懷疑政府修例意向和目的。
海濱事務委員會主席何文堯對立法會通過修例表示歡迎。他今日在電台節目中稱，海濱事務委員會嚴謹把關，市民毋須擔心維港會有太多填海工程，對整體海岸線構成影響。何文堯強調，日後維港兩岸海濱有更多空間進行改善工程，以符合市民的需要。
對於社會有聲音質疑修例削弱法院角色及剝奪市民覆核權利，相關法案委員會主席謝偉表示，政府已解釋現行條例並沒要求法院審批填海工程，本次修例將政府決策透明化及清晰化，公眾若認為政府違反程序公義或法律原則，仍可透過司法訴訟尋求覆核。
他建議政府制定填海影響評估指引，列明生態、景觀、交通等核心指標，避免審批流於主觀。他又建議設立項目整合審查機制，若短期出現多個相似豁免申請，政府要主動審查，必要時合併並啟動大型填海程序。
條例修訂後，放寬了海濱長廊、行人板道、單車徑工程可填海的總面積不超過0.8公頃。非永久填海工程總面積不可超過3公頃，工程總時限為7年。
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