保護海港｜海濱事務委員會成員支持修訂　建議列明填海定義

發展局提出修訂《保護海港條例》，經諮詢公眾後，最新調整部份建議包括，建議把規範大型填海機制寫入條例，以及豁免便利海港改善工程的填海，加入3個新類別，以及為非永久性填海項目加入最多8年總時限等。當局計劃於今年內向立法會提出條例修訂草案。



海濱事務委員會今日（26日）舉行保護海港條例修例建議備工作進展會議，大部分成員均支持修訂《保護海港條例》，有成員認為可在條例中更清晰列明填海的定義。



海濱事務委員會今日舉行保護海港條例修例建議備工作進展會議。（何倩瑜攝）

海濱事務委員會今日舉行保護海港條例修例建議備工作進展會議，會議頭半段重溫修訂《保護海港條例》最新調整部份。

在及後的發言環節，海濱事務委員會成員逐一進行發言，大部分成員均對修訂《保護海港條例》的最新調整表示支持。下任海濱事務委員會主席何文堯在會上表示，最新優化可對症下藥，「處理咗零丁嘅地方」，對修訂感欣慰。

海濱事務委員會成員逐一進行發言，大部分成員均對修訂《保護海港條例》的最新調整表示支持。（何倩瑜攝）

香港建築師學會本地事務部主席解端泰則表示，希望在條例中可加入填海的定義，因很多項目上經常遇到法律界對填海的定義未必清晰，「法律界會以最惡劣的情況去理解呢條條例，例如一條橋個陰影喺個海上面都會被定義為填海，因為個陰影係permanent（永久的）」，因此有需要對填海的定義作出清晰且明確的解釋，「避免法律界嘅朋友喺度估，喺啲字眼上面鑽空子。」

香港城市設計學會陳祖聲則認為，如海濱事務委員會在修例上有擔任任何角色，應在草擬上例明，才遞上予財政司司長以及行政長官；在未來如要在海港改工程－14類構築物、設施或裝置中，作任何增加或減少，進行的程序應列明是否需要海濱事務委員會的諮詢。

對於非永久性填海項目工程時限為七年，陳祖聲指，在執行上可能會遇到問題，「如果有列明年限，但措施唔flexible（彈性）嘅，啲工程好多時因各種原因而爛尾，甚至因不可抗力未能完成」，他認為設立年限就要講明做不到的後果或罰則。

▼3月21日 政府修訂《保護海港條例》▼

