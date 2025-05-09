私院收費｜超預算需解釋效用受質疑　陳凱欣：「高開低收」可破解

立法會衞生事務委員會今日（9日）討論提高私營醫療服務收費透明度，當中包括最終收費超出預算20%或更多，私家醫院須向病人、家屬或獲授權人士提供書面解釋。政府訂明違反相關規定的罰則，初步建議可在簡易程序定罪下罰款，而不會引致監禁。會議上不少議員關注為何界定超出20%才會罰款，以及擔心機制不夠全面。



其中，選委界立法會議員陳凱欣指出，其實機制好容易瓦解，譬如私家醫院無論什麼個案都定義為最高、最危險，以致價錢「高開低收」，最終價錢「平咗畀你添呀」。醫務衞生局局長盧寵茂指，相信醫生不會這樣處理，加上病人有知情權，如手術價格太高甚至到100萬元，相信病人就不會選擇該醫生，增加透明度的目標就是如此。



政府擬提高私家醫院收費透明度。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

三方面立法 包括醫療服務前要有預算表格 超預算20%需提交解釋

本次立法建議有三方面，包括規定所有持牌私營醫療機構，必須按衞生署署長指明的格式提供收費表。第二，私家醫院須於病人接受該醫療服務前，以指定格式向病人、家屬或獲授權人士提供書面預算表格。第三，規定私家醫院每年按衞生署署長指明的方式，向衞生署呈報並在醫院網站公布「指明治療及程序」的過往費用及收費統計數據。政府會在今年6月起見持份者，目標2026年提交條例草案。

就上述三項立法建議，政府將參考現行《條例》中其他罪行的做法，訂明違反相關規定的罰則，初步建議可在簡易程序定罪下罰款，而不會引致監禁；如屬持續罪行，則可在罪行持續期間進一步罰款。

陳凱欣（梁鵬威攝）

陳凱欣：個案全部列最高、最危險 肯定不會超預算

陳凱欣指出，公營醫療新收費將於明年1月1日生效，但私家醫院透明度改革則明年才將草案提交立法會，認為進度太慢，會令市民卻步。她又稱，條例建議私家醫院在醫療程序前報價，最終收費比預算高20%或以上需要解釋，但機制相當容易拆解，例如小小複雜的個案，私家醫院可能就寫需要入深切治療部，只要將個案全部列為最高級別、最危險，導致預算「高開低收」，所有收費最終只會低於預算。

盧寵茂解釋指相信醫生不會這樣處理，病人要有知情及同意，如價格過高，相信病人會考慮不選擇該名醫生。他強調病人有選擇權，私營醫院收費透明度的目標就是如此。

梁熙。（夏家朗攝）

梁熙倡訂立具阻嚇力罰則 設投訴機制

民建聯立法會議員梁熙亦質疑，超出20%預算需要解釋的做法是否具備足夠阻嚇力。他指出，立法建議收費超過報價20%需要書面解釋及會有罰款，但目前仍不知道罰款額是多少，如果如同「牛肉乾」，罰款不高、沒有阻嚇力，情況就會反覆出現。他又指出，應設立投訴機制，因為市民面對超出預算20%的費用仍會被要求付款，最終需要有投訴機制處理。他建議相關機制由獨立第三方，以多名醫療專業人士組成，提供仲裁或調解解決爭議。

盧寵茂回應指，罰款必須有阻嚇力，但要諮詢業界及考慮整體立法，最後會定一個合理水平。處理投訴方面，他指很多醫療比較複雜，很多情況有不可預期的影響，收費超過合理水平醫院要解釋，如情況牽涉醫生可能透過醫務委員會處理。

楊永杰（黃浩謙攝）

楊永杰：預算高於收費20%或令醫生處理突發情況時卻步

A4聯盟立法會議員楊永杰則質疑，政府難以確保私家醫院報告的準確性，指私家醫院之間會有競爭，可能因為搶客而為訂單打折，最終收費可能反映不到真實情況。他又對立法規定收費超過報價20%要解釋提出疑慮，指醫療過程有突發情況，例如醫生需要緊急判斷病人是否需要做手術，機制或令醫生卻步。他認為，最好有仲裁及調解機制處理相關情況。

針對私家醫院報告準確性問題，盧寵茂回應指，醫院是專業的，不相信專業醫療機構會故意造假。至於收費方面，他指今次立法原則是增加收費透明度，不應該影響醫護專業判斷，不應該因為收費令數據及透明度受到影響，如有突發情況，醫生應該即場解釋牽涉費用，相信大家會以病人健康為最大依歸。