私家醫院收費｜醫務局提立法增透明度　超預算兩成需書面解釋

醫務衞生局昨（7日）向立法會衞生事務委員會提交文件，建議立法提高私營醫療服務收費透明度，委員會明（9日）將開會討論。局方提出三項立法建議，包括規定私家醫院提供服務費用預算，即需向病人、家屬或獲授權人士，列出預算醫院費、醫生費，以及藥物、植入物和消耗品費用。



局方指，預算並非具約束力的報價，最終收費或因臨床情況變化而調整，但若高出預算二成或以上，私院必須提供書面解釋，以保障各方權益。



明日（9日），立法會衞生事務委員會將討論立法規管私營醫療。（梁鵬威攝）

須向病人提供書面表格 列明住院、治療、藥物等預算

局方指，私院須於病人接受該醫療服務前，以指定格式向病人、家屬或獲授權人士提供書面預算表格，包括病人資料、主診醫生姓名、初步診斷、須接受的治療／程序、預計住院時間和病房級別（如適用）並列出預算醫院費、醫生費，以及藥物、植入物和消耗品費用。

至於私院可獲豁免提供預算的情況，是病人情況相當危急，須在短時間內，即預約12小時內入院治療。

局方亦表示，服務費用預算本質上並非具約束力的報價，最終收費或因臨床情況變化而調整，若最終收費「顯然超出預算」，即高出二成或以上，私院須向病人、家屬或獲授權人士提供書面解釋。

醫衞局要求私院每年向衞生署呈報，包括全年出院人數、平均住院日數、醫生費、總收費等。（視覺中國）

私院過往收費亦須呈報衞生署

其餘兩項立法建議，包括規定私營醫療機構公布價目資料，及規定私家醫院呈報及公布過往費用及收費的統計數據。局方指，收費表要列明所有提供的「基本服務項目」，並盡量採用固定價格表述，如「門診每次300元」，或寫明價格範圍。

至於過往費用的統計數據，局方要求私院每年向衞生署呈報，包括全年出院人數、平均住院日數、醫生費、總收費等，其中總收費包括最低和最高個案的費用範圍，以方便查閱。

局方表示，將於今年6月起陸續會見持份者（包括醫療衞生界、保險業界、病人組織和學術機構等），深入諮詢，以期於2026年提交規例草案，並逐步落實相關優化措施。