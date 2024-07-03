私院收症｜研再提升收費透明度　醫衞局指正做顧問研究料年內完成

私院收費不公開透明一直令不少市民卻步，港府因此在2016年與香港私家醫院聯會聯手推出先導計劃，推行三項提高收費透明度措施，包括公布主要收費項目的收費表及就30項常見及非緊急治療／程序向病人提供服務費用預算等。



計劃推行至今已八年，醫衞局回覆查詢時表示，政府於去年9月展開顧問研究，相關研究仍在進行，預計於今年年內完成。局方將會檢討先導計劃成效，連同上述顧問研究結果，與各持份者展開諮詢，以期進一步落實收費透明度措施。



私院收費不公開透明一直令不少市民卻步。（資料圖片／余俊亮攝）

私院收費不公開透明一直令不少市民卻步，港府在2011年起採納一套在政府土地發展新私家醫院的最低限度規定，在批地予港怡醫院和中大醫院加入條款，需與港府修訂服務契約，如提供一定比例的套餐收費服務，以提升收費透明度。

不過，現時全港13間醫院只有港怡醫院和中大醫院，與港府修訂服務契約，其他醫院由於在簽署地契時未有加入相關條款，故需要在相關醫院進行擴建或重建時若涉及修訂地契，才會邀請私家醫院考慮接受最低限度規定。

有見及此，港府在2016年與香港私家醫院聯會聯手推出先導計劃，推行三項提高收費透明度措施，包括公布主要收費項目的收費表及就30項常見及非緊急治療／程序向病人提供服務費用預算等。

醫衞局局長盧寵茂。（歐嘉樂攝）

計劃推行至今已八年，醫衞局局長盧寵茂早前更表明，希望兩間新的私家醫院，即香港中文大學醫院及港怡醫院的套餐式收費將來或可推廣至其他醫院，並透過會在去年開展顧問研究。

醫衞局回覆查詢時指，政府於去年9月展開顧問研究，研究的目標之一為透過與私家醫院和保險公司磋商，探討如何更全面蒐集和顯示私營醫療服務收費和相關資料，以協助市民掌握私營醫療服務的收費模式。有關研究仍在進行，預計於今年年內完成。醫務衞生局將會檢討先導計劃成效，連同上述顧問研究結果，與各持份者展開諮詢，以期進一步落實收費透明度措施。