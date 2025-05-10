葉劉淑儀「飯堂」不敵加租將結業　母親節前夕親到訪送上鮮花

明天（11日）是母親節，新民黨主席葉劉淑儀今日（10日）到「飯堂」——灣仔國際咖喱館光顧，惟表示老闆娘指店舖租約期滿後業主加租，深思下決定光榮結業。葉劉指不少人對此感到惋惜，她祝老闆娘與家人們日後生活愉快。



老闆娘與葉劉淑儀合照。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉淑儀向老闆娘送上鮮花及祝福

葉劉淑儀表示，國際咖喱館是她多年來的「飯堂」之一，指該店以南亞咖喱聞名，八種獨家調配的獨特咖喱令人一試難忘。不過，她表示因為業主加租，這間老店將會結業。

在母親節前夕，葉劉淑儀特意到店內與老闆娘合照，並送上鮮花及祝福。指早前更特意買外賣回家，品嘗了她最愛的咖喱牛、乾炒咖喱雞及咖喱角。

葉劉淑儀（左）、店鋪老闆娘（中）、陳家珮（右）在店鋪前合照留念。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉淑儀形容大王東街如同香港多元飲食文化的縮影

葉劉淑儀亦有感而發，指短短的大王東街食肆林立、選擇多，稱無論是上班時間或假日，食客均絡繹不絕，這條街既是香港多元飲食文化的縮影，也是一道繁華而獨特的風景。

葉劉淑儀祝大家母親節快樂。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉向天下媽媽致敬

此外，葉劉淑儀亦在母親節前夕發出美圖。她表示，「養兒一百歲，長憂九十九」是天下父母親的寫照。她呼籲子女們趁母親節聊表孝心，周末帶同媽媽外出慶祝，歡度節日。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀日。(葉劉淑儀FB)

多次落區均發覺吉舖多

五一前夕葉劉淑儀亦曾經遊筲箕灣東大街，表示發覺吉舖不少，大部分結業都是食肆，有街坊向她反映港人北上消費潮影響食肆生意，她則呼籲大家考慮留港消費。

去年葉劉淑儀亦曾與區議員走訪南區商場，發現3個傳統商場及地標合共超過100間吉舖，部分商戶只能無奈結業。