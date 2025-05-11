特首訪中東｜李家超抵達多哈展開行程　冀推動香港與中東產業對接

撰文：文維廣
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行政長官李家超率領的香港與內地商貿代表團，今日凌晨抵達卡塔爾首都多哈，展開中東兩國訪問行程。李家超表示，此行既要為香港企業開拓新機遇，也要吸引中東資金來港投資，同時推動本地金融、科技、工程等產業與中東對接。

卡塔爾禮賓司長與中國駐卡塔爾大使接機

李家超率領的香港商貿代表和內地企業代表，在今日凌晨抵達多哈，正式展開卡塔爾與科威特的訪問行程，卡塔爾外交部禮賓司司長HE Ambassador Ibrahim Yousif Abdullah Fakhro和中國駐卡塔爾國特命全權大使曹小林到機場迎接。

李家超抵達多哈，展開卡塔爾與科威特訪問行程。（李家超facebook）
李家超抵達多哈，展開卡塔爾與科威特訪問行程。（李家超facebook）

李家超表示，今次是繼前年成功訪問沙特阿拉伯及阿聯酋後，再次深入開拓中東市場的重要一步，亦是首次由香港工商界和專業界領袖與內地企業代表共同出訪，目的是發揮好香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢，助力內地企業「走出去」，同時展現內地與香港的企業優勢互補，發揮協同效應，可提供全方位供應鏈服務。

將與卡塔爾科威特簽合作備忘錄　推進貿易、航空、科研、法律合作

他又指出，此行也要為港企開拓新機遇，吸引中東資金來港投資，同時推動本地金融、科技、工程等產業與中東對接。香港將與兩國簽署多份合作備忘錄，推進多個合作項目，涵蓋貿易、航空、科研、法律、教育等領域。

多名本港商會領袖與有商界背景的立法會議員陪同李家超出訪中東。（吳傑莊facebook）

訪問團有超過50人，包括財政司副司長黃偉綸、特首辦主任葉文娟、財經事務及庫務局局長許正宇，以及本港及內地企業代表和商界背景的立法會議員。

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