李家超率團訪中東前視察穆斯林友善設施　推廣清真旅遊

行政長官李家超今日（10日）率團出訪中東，將到訪卡塔爾和科威特。他與文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前到訪尖沙咀一間酒店，視察清真旅遊配套設施，並與幾位穆斯林旅客交流。他指特區一直重視推廣清真旅遊，會繼續推動社會各界提升旅遊配套，吸引更多清真旅客來港，同時提升香港旅遊競爭力。



李家超與羅淑佩和旅客交流。（李家超Facebook）

旅客對清真設施感滿意

李家超到訪尖沙咀一間取得穆斯林友善度第五級的酒店，指酒店設置了祈禱室，房間亦配備了可蘭經、朝拜方向標示和小淨設施。酒店的其中一間餐廳亦獲香港回教信託基金總會認證為「清真廚房餐廳」。

他見到廚師為客人炮製豐盛的清真美食，亦遇到幾位穆斯林旅客並和她們交流，她們對酒店配套感到滿意，並認為完善優質的服務吸引他們日後多帶朋友過來度假。

李家超與酒店負責人交流（李家超Facebook）

去年《施政報告》提到要開拓中東和東盟旅客客源，提升穆斯林友善的旅遊配套，包括整合提供清真食品的餐廳名單。李家超指，截至今年4月中，獲香港回教信託基金總會認證的餐廳數目，由去年初的100間增加至超過170間，獲「新月評等」穆斯林友善評級的酒店有61間，景點和會展場地有5個。

他指，特區一直重視推廣清真旅遊，會繼續推動社會各界提升旅遊配套，並加大宣傳力度，吸引更多清真旅客來港體驗獨一無二的都市活力和美味佳餚，令他們玩得開心、食得安心、住得舒心，同時提升香港旅遊競爭力。