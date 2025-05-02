羅淑佩訪中東發現開放創新超預期 「只有一地方要覆蓋全身」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩完成對阿聯酋和沙特阿拉伯的四天訪問後，分享個人感受，稱在行程中感受到兩個國家的政府與商界非常願意開放自己、投資建設，對不同文化也抱着尊重包容的態度。她有感而發稱：「我們不也應該如此嗎？」



這堵LED展牆名為 Sea of Thoughts，跟我們中國人說的「思海」不謀而合。（羅淑佩facebook）

時隔24年再踏足阿拉伯半島 見到推動香港發展元素

羅淑佩在社交網頁發文稱，今次是她時隔24年再度踏足阿拉伯半島，在迪拜、阿布札比和利雅得都感受到當地政府和商界不滿足於現狀、敢於嘗試和創新。她形容自己不禁想到這也是推動香港發展的元素，「我們能進一步激活它們嗎？」

她又稱讚當地對待不同文化抱着尊重包容的態度，不僅是對不同宗教，她身為女性官員在整個行程也受到高度尊重照顧，比一些慣常去的國家有過之而無不及。

羅淑佩分享中東訪問行程心得，指阿布札比的大清真寺是訪問中唯一一個需要覆蓋全身的地點。（羅淑佩facebook）

讚中東國家願意走出框框限制： 我們不也該如此嗎？

她表示，四整天的行程中只有參觀大清真寺需要覆蓋全身，其他會面穿著商務服飾便可以，證明風土文化不停在變，要親身體驗，不可道聽途說。

羅淑佩介紹，這是只對重要嘉賓開放的珍稀古籍藏館。（羅淑佩facebook）

羅淑佩總結稱：時代進步，中東國家更願意走出過往的框框和限制，與向它們表現善意的地方尋求更多合作機會。想深一層，我們不也應該如此嗎？