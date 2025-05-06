李家超首次孖內地企業出訪中東　盼兩地優勢互補提供全方位供應鏈

李家超上任行政長官後將第二次出訪中東，周六（10日）率領50多人的代表團訪問卡塔爾和科威特。李家超今日（6日）出席行政會議前預告今次代表團將開創先河，除了有政府代表，亦包括30多名香港工商界及專業界領袖，以及20多名來自浙江、福建和廣東等企業家，涵蓋金融、工商、貿易、基建、創科、運輸物流等範疇。



他解釋今次訪問希望發揮好香港內聯外通的優勢，體現超級聯繫人和超級增值人角色，透過香港與內地業界代表參與商貿代表團，展現兩地企業優勢互補，發揮協同效應，可以提供全方位供應鏈服務。



5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超將與卡塔爾和科威特領導會面

訪問期間，李家超將與卡塔爾和科威特領導會面，加強溝通聯繫，建立合作共識，讓企業了解港府與兩國政府的合作政策方向，推動雙方更多人文交流聯繫，亦會帶領代表團考察設施及企業，了解當地金融、貿易、科技等方面最新發展，探索新機遇。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超說卡塔爾和科威特都是中東經濟蓬勃和增長快速的國家，卡塔爾的人均生產總值是「海灣阿拉伯國家合作委員會」國家之中最高，是中東重要航空樞紐之一。至於科威特則是「海合會」的輪值主席國，擁有的主權基金是全球資產總值最高之一，亦是首個與香港同時簽訂投資協定和全面性避免雙重課稅協定的「海合會」國家。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

港府擬沙特利雅得開設經貿辦

李家超說，中東除了發展迅速，資金充裕，更積極尋求分散風險，尤其分散投資到中國與香港特區，亦配合全球經濟重心東移的大趨勢。他重提上次訪問中東時，香港與當地機構與企業共同簽署多份合作協議和意向書，其後兩地交往頻密，不少企業都在中東落地和接單。

去年中東國家駐港公司數目按年上升超過兩成，李家超說港府計劃增加在中東的經濟貿易辦事處數目，除了現時的迪拜，亦正積極推展在沙特的利雅得開設經貿辦。