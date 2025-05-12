國安附屬條例｜消息：為國安法第55條建機制　行使國安公署管轄權

特區政府提出制訂維護國家安全附屬條例，以保障中央人民政付駐香港特別行政區雀護國家安全公署（簡稱國安公署）履行職責，政府消息人士稱，立法重點建立機制，令國安公署在有需要時有效履行《香港國安法》賦予其行使的管轄權。



消息人士強調，今次立法目的根據既有法律落實國安公署履職細則，並沒有增添公署權力，也不會影響市民日常生活與機構和組織正常運作，「沒有賦予公署新的權力，不是新鮮事物，立法可釐清細節。」



4月15日，國安公署署長董經緯參與「全民國家安全教育日」開幕禮並致辭。（盧翊銘攝）

55條列明國安公署可在特別情形下介入國安案件

《香港國安法》在2020年由全國人大常委會制訂，列於《基本法》附件三，由特區公布實施。國安法列明，香港特區對該法規定的犯罪案件行使管轄權，但若出現該法第五十五條所列三項特別情形其中一，國安公署可自行或經特區政府報請中央批准，行使管轄權。

國安法第五十五條所列特別情形包括：案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特區管轄確有困難的；出現特區政府無法有效執行《香港國安法》的嚴重情況的；出現國家安全面臨重大現實威脅的情況的。政府消息人士稱，原有法例條已寫明這些情形都屬特區政府難以自行處理，故需要國安公署介入，今次立法目的只是完善機制，保障公署在有需要時有效履行職責。

《香港國安法》第五十五條列明，在三項特別情形下，經特區政府或國安公署提出，並報請中央批准，國安公署便對《香港國安法》規定的危害國家安全案件行使管轄權。

消息人士：「好少情況」涉及 「寧可備而不用」

消息人士指國安案件「好少有情況」涉及第55條，今次立法是「寧可備而不用」。

根據政府提交立法會保安與司法及法律委員會的討論文件，當將在附屬法例列明，特區任何政府部門、機關和任何公務人員須按公署要求，依法及時提供一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障。消息人士解釋，配合公署工作與調配政府人員是兩回事，國安公署的管轄權由中央授予，但訂立附屬條例屬本地立法，執法行動由特區相關部門進行。消息人士強調，法院不包括在公務人員之列，公署不能指示法院進行特定工作。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（政府新聞處）

消息人士： 立法一直在推進 非針對黎智英案或長和風波

自《香港國安法》出台以來，第五十五條會否啟動一直受到關注，過往美國國會提出涉港制裁議案，包括制裁本港處理國安案件的法官時，便有意見認為可能令第五十五條被啟動。如今中美博弈隨關稅戰爆發而更趨激烈，中央港澳辦主任夏寶龍早前直指美國「要我們的命」，要求香港「丟掉幻想」。

不過，政府消息人士稱，國安公署的權力本就存在，今次立法工作並非突然推行，而是一直都在推進，亦非針對個別案件如黎智英案或長和出售港口風波。消息人士沒有正面回應中央有否指示訂立附例，只強調，中央就特區對維護國安有清晰責任。