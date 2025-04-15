拆局｜夏寶龍突升溫炮轟美國　向香港發「作戰令」

後國安法時代的「全民國家安全教育日」，連續三年有港澳辦主任夏寶龍致辭，分別在於今年的措辭較過去兩年強硬，約二十分鐘的內容主力炮轟美國，由制裁港官談到加徵關稅政策，直指美國「要我們的命」，講話明顯升溫，剩下的內容則嚴厲警告香港，背叛出賣國家利益無好下場。視像致辭的背景，更由香港高樓大廈景色，改為擺放一枝中國國旗。



尤記得去年夏寶龍重點放在提醒香港求變拼經濟、謀發展，今年一改口風，分析認為是提醒香港人中美在「打仗」，可謂「作戰令」。今次借「國安教育日」表達中方立場，並反映香港不能在中美大戰中置身事外，有心理準備承受美國無底線打擊，要有危機意識，不可以用平常心對待，未來加強美國以外的國際交流合作，以及完善維護國安制度體制，針對金融、網絡、資訊等非動亂式的威脅。



夏寶龍2023年4月15日出席國家安全教育日開幕典禮暨主題講座。（張浩維攝）

走向由治及興拼經濟 為何又嚴詞告誡香港？

夏寶龍首次出席香港的全民國家安全教育日開幕禮，要數到2023年考察香港期間，當時致辭以「築牢國家安全防線 全力護航『一國兩制』行穩致遠」為主題，雖然與今年一樣，提醒香港有國安風險，不乏批評外部勢力插手香港事務，但主要都是強調香港處於走向由治及興的新階段，要守護好局面。到2024年的致辭，更明顯是帶領社會向前看，後23條立法時代，以香港引以爲傲的「金字招牌」勉勵港人拼經濟、謀發展。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

一年後的今天，夏寶龍發表題為「以高水平安全護航高質量發展不斷譜寫『一國兩制』實踐新篇章」的致辭，看似溫和的主題，內容措辭卻升溫炮轟美國、告誡港人，涉及經濟發展的內容大幅減少。

香港明明處於由治及興階段，何解「主體」重新回到國安，嚴詞警告香港，更用上「關鍵時刻出賣國家利益將背負歷史罵名」的內容？這與美國總統特朗普對港加徵145%關稅「開戰」有關。

美國最近實施「對等關稅」，中國多次反擊。（Reuters）

嚴詞屢批美國 用字較前兩年強硬

國家安全教育日前夕，中美在關稅戰屢次「過招」。細看夏寶龍今年發表的講話，用字相比前兩年強硬得多，多次批評美國打壓香港。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

針對美國制裁中港官員，夏寶龍用上「暴露其霸道霸凌的醜惡嘴臉和黔驢技窮的歇斯底里」的字眼；針對美國對港加徵145%關稅，用上「蠻橫霸道、無恥之極」言詞，更直言「美國是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手，它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』」，三度指外國勢力妄圖對香港作出不利行為，屬癡心妄想。

視像致辭背景由香港樓景轉為中國國旗

另一個觀察，是視像致辭的背景，由去年的香港高樓大廈景色，改為擺放一枝中國國旗，反映夏寶龍借「全民國家安全教育日」，一方面談香港問題，另一方面實際上表達中國對美國的立場。

夏寶龍表示維護國安沒有局外人。（盧翊銘攝）

提醒香港人「打仗了」

夏寶龍今年一改口風，港澳辦主管的全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》表示，中央認定美國借關稅戰威迫利誘別國孤立中國，旨在摧毀中國經濟，屬「攤牌戰」。故他相信夏寶龍是提醒香港不能在大戰中置身事外，不單要堅定與美國鬥爭，更不能背叛國家利益。

全民要有國安意識，唔可以平常心對待。是「作戰令」。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳認為，香港要有心理準備承受美國無底線打擊，要有危機意識。

4月15日，全國港澳研究會顧問劉兆佳參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

對於提及各官方單位在國家安全工作中的分工，如「立法機關、司法機關應當完善特別行政區維護國家安全的制度機制，切實發揮維護國家安全職能作用」，劉兆佳認為立法機關要針對金融、網絡、資訊等非動亂式的威脅，改善國安制度體制，司法機關則要嚴懲危害國安者，不能姑息同情。

隨着中美貿易戰局勢緩和，美國取消了對中國「匯率操縱國」的認定。（資料圖片）

香港辦好自己的事 減少關稅戰影響

強硬回應的同時，香港在大國博弈、關稅戰下應如何自處？集中精力辦好自己的事，相信是其中一個應對態度。畢竟過去10年，美國對香港貿易順差達2715億美元，香港是美國最大的貿易順差地。如今，新興市場經貿潛力巨大，特首李家超下月率團出訪中東，甚至開拓美國以外的國際市場，例如歐洲，都是香港發展的方向。

特朗普牽起全球關稅戰。（路透社）

中國之所以在關稅戰「企硬」，或多或少因為「底子厚」。2018年以來，中國對東盟出口佔比由12.8%提升到16.4%，對「一帶一路」沿線國家的出口佔比更由38.7%提升到47.8%，保持增長勢頭，香港加快與大灣區經濟一體化，視為可為市場提供廣闊的緩衝空間。關稅戰打響，香港難獨善其身，除依靠國家的強大後盾，同時集中辦好自己的事，才能減少關稅戰的影響。