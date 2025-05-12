國安附屬條例｜刊憲即實施　鄧炳強：美國向華招叛國者、形勢嚴峻

立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會今日（5月12日）舉行聯席會議，討論制訂維護國家安全附屬法例。政府建議附屬條例於刊憲當日開始實施，民建聯主席、立法會議員陳克勤詢問當局，會如何向市民解釋緊迫性。保安局局長鄧炳強稱，國際形勢非常嚴峻，他舉例指美國中央情報局早前向中國招攬叛國者；律政司司長林定國則表示，根據法律，附屬法例刊登後即時生效並非例外做法。



政府建議根據《維護國家安全條例》宣布國安公署的履職場所劃為禁地。九龍中楊永杰提問，一般市民未必知道地點，若誤闖能否不負刑責？鄧炳強回應，一般市民不會亂闖，相信不會有混亂。



林定國：刊憲即生效並非例外做法

陳克勤在會上問，今次立法方向是由上而下，政府可以如何在附屬法例更清楚列明，令公務員明白如何積極維護國安？另外，他關注政府提及附屬條例要在刊憲當日馬上實施，詢問能否向市民解釋急迫性為何。

鄧炳強表示，附屬法例最重要的原則，是協助國安公署執行監督工作，原意不是強調政府責任，因為已在公務員守則等詳盡解釋，執行職務時如何維護國安。

律政司司長林定國與保安局局長鄧炳強見記者，解釋訂立維護國安附屬條例目的。（何夏怡攝）

陳克勤（黃浩謙攝）

至於刊憲後即刻實施的迫切性，鄧炳強形容國際形勢非常嚴峻、風雲色變，舉例兩個禮拜前美國中央情報局針對中國招攬叛國者，所以必須盡早立法。林定國則補充，根據法律，附屬法例刊登後即時生效並非例外做法，同時香港的憲制責任是不斷完善，「呢個責任越早負越好」。

鄧炳強：一般市民不會亂闖禁地

對於建議列國安公署的部分履職地點為禁地，楊永杰關注一般市民未必得知哪些地方是禁地，舉例銅鑼灣維景酒店、城市花園酒店等公眾地方，都有作為國安公署的宿舍，若市民誤闖能否不負刑事責任。

楊永杰（黃浩謙攝）

鄧炳強表示，附屬法例會清楚標示禁地的地址和座標，實地亦會清楚標示屬於禁區，相信一般市民不會亂闖，不會有混亂。

鄧炳強：禁地和封鎖現場搜查是不同概念

選委界陳紹雄亦關注禁地的規定，他指國安公署履職場所不只是公署大樓，詢問如果是國安人員現場執法搜證，會否按照附屬條例，由特首藉在憲報刊登命令，宣布該地是禁地？

陳紹雄（黃浩謙攝）

鄧炳強表示，禁地的定義是將國安公署辦公的地方列為禁區，防止有人隨便進入搗亂和打探消息，和封鎖現場進行搜查是兩個不同的概念，後者是「咁尋常的過程」，不需要特首批准。