回應夏寶龍四點希望　李家超：會帶領政府及工商界落實中央要求

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍周一（12日）在澳門與工商界人士座談，向港澳工商界和企業家提出四點希望。正在中東訪問的行政長官李家超回應稱，會帶領特區政府、工商界和企業家以更高的政治站位、更強的擔當精神，全面貫徹落實中央的要求。



圖為2025年5月12日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍在澳門與工商界人士座談。（澳門新聞局圖片）

李家超在社交平台指出，夏寶龍提出的出四點希望：一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；二是堅定發展信心，扎根港澳繼續做大做強；三是發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；四是面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。

要心中有祖國 堅守國家利益底線

針對四點要求，李家超稱會並做好以下幾點，一是政府和社會各界，包括工商界和企業家，都要心中有祖國，堅定維護國家安全，堅守國家利益底線，應對地緣政治挑戰時清晰傳遞國家及香港特區立場，團結一致愛國護港、發揚鬥爭精神。二是必須主動識變應變求變，積極對接國家發展戰略，發揮香港「內聯外通」的優勢。

圖為2025年5月12日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍在澳門與工商界人士座談。（澳門新聞局圖片）

開拓新市場 講好「一國兩制」優勢故事

李家超越一三是繼續深化國際交往合作，香港除鞏固歐美等傳統市場的經貿聯繫，同時大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場，同時為高質量共建「一帶一路」發揮獨特作用。四是積極講好中國故事、香港故事，尤其講好「一國兩制」制度優勢的故事。

李家超稱，正如夏寶龍所說，中國開放的大門只會越開越大。面對國際形勢的複雜多變，香港必須以底線思維應對挑戰，以機遇思維把握發展紅利，同時凝聚社會共識，從一個更高站位應對中美博弈或嚴峻的地緣政治格局，共同護航「一國兩制」實踐行穩致遠，讓香港在國際舞台上展現韌性和優勢。