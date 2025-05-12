夏寶龍訪澳｜促港澳企業家敢於鬥爭：妥協退讓沒出路

中央港澳辦主任夏寶龍在澳門展開第五日考察調研行程，早上與澳門約20名工商界代表座談，聽取對澳門經濟適度多元及現時經濟狀況和發展的建議。有與會者稱，夏寶龍多次提到，今次座談是他今次在澳門考察調研最重要的一項活動。



與20工商界代表座談 稱是今次考察最重要活動

夏寶龍的車隊在早上約9時半，抵達座談地點「中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體」，行政長官岑浩輝陪同進入會場。澳門經濟財政司司長戴建業亦有參加座談。

澳門經濟財政司司長戴建業引述夏寶龍稱，港澳企業家要敢於鬥爭，要堅定信心投資港澳、發展經濟。（澳廣視提供）

澳門電台報道，戴建業會後受引述夏寶龍肯定和表揚港澳企業家和工商界過往在國家發展中，堅持愛國愛澳、愛國愛港的傳統，在重要關頭都會站出來，為國家擔當和分憂，並肯定他們在當代國家發展的洪流中所取得的輝煌成績，證明港澳企業家、企業同國家發展是命運共同體的重要性。

戴建業稱，夏寶龍提到美國單邊主義和貿易保護主義抬頭，港澳企業家和工商界要團結起來，與祖國同一陣線，大家若妥協退讓並沒有出路，要敢於鬥爭，只有鬥爭才能贏得發展。夏寶龍希望港澳企業家和工商界投資港澳，發展經濟，發揮港澳自身優勢，進一步對外擴大開放，做好自身發展力量。

中央港澳辦主任夏寶龍在澳門考察。（港澳辦網頁）

與會企業家：夏寶龍對港澳企業家提出四點要求

澳門中國企業協會會長、南光集團董事長傅建國則透露，夏寶龍在會上對港澳企業家提出了四點要求，包括：發揮鬥爭精神，從更高站位應對地緣政治格局；對企業發展與對國家中長期規劃發展都要有堅定信心；進一步發揮好企業優勢；講好澳門故事、香港故事和中國故事。