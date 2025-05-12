夏寶龍：鼓吹商人純逐利、向霸權下跪求饒　必為中國人民所不齒

正在澳門考察調研的中央港澳辦主任夏寶龍，今日（5月12日）與當地工商界人士座談，有與會者稱，夏寶龍多次提到，今次座談是他此次澳門行程中最重要的一項活動。港澳辦今晚亦發表文章，詳細交代夏寶龍在座談中的講話內容，這與之前數天只是簡要概括其每天行程的處理方式截然不同。



夏寶龍強調，資本無國界，商人有祖國，針對霸權行徑，若「下跪」求饒，鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益，必為包括港澳同胞在內的中國人民所不齒。



與澳門工商界座談 與會者：夏稱是訪澳最重要活動

港澳辦表示，夏寶龍在座談與其他參加者就貫徹落實國家主席習近平視察澳門重要講話精神，推動港澳發展、助力強國建設進行深入交流。

中央港澳辦主任夏寶龍在澳門考察。（港澳辦網頁）

夏寶龍指出，習近平去年12月出席慶祝澳門回歸祖國25周年活動時發表一系列重要講話，科學擘畫「一國兩制」事業發展藍圖，為港澳發展領航指向。學習貫徹好習近平重要講話精神，對於認清形勢、保持定力、堅決鬥爭，集中精力把自己的事情辦好，在變局中開創港澳發展新局面，具有重要意義。

不點名指有人處心積慮想毀港澳福地 對霸不能抱任何幻想

夏寶龍形容港澳工商界和企業家素有愛國愛港、愛國愛澳光榮傳統，每逢重要關頭都挺身而出為國擔當、為國分憂，留下了濃墨重彩的篇章。他指出，香港、澳門的命運從來都與祖國內地緊密相連，個人、企業的前途命運也同國家、民族的前途命運息息相關。展望未來，港澳工商界和企業家只有站在歷史正確的一邊、堅定地與祖國站在一起，挺起脊樑敢於鬥爭，才能經受住風雨洗禮，贏得發展、贏得未來。

夏寶龍上月在香港「全民國家安全教育日」開幕禮上發表主旨講話時，用了大量篇幅狠批美國無所不極遏制及打壓香港。今天他不點名再指有人見不得港澳好，處心積慮想把這塊寶地、福地毀掉。他指出，當今世界，開放合作仍是歷史潮流，互利共贏是人心所向。單邊主義、霸凌行徑必將反噬其自身，對霸權主義本性，絕不能抱有任何幻想。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

夏寶龍強調，資本無國界，商人有祖國。港澳工商界和企業家作為推動港澳經濟發展的主力軍，立場上要特別清醒、行動上要特別自覺，在風雨洗禮中淬火成鋼。他指出，針對霸權行徑，有兩種截然不同的表現：一種就是軟骨頭，「下跪」求饒。主動獻上「投名狀」的有之，鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益的有之，這樣的人必為包括港澳同胞在內的中國人民所不齒。另一種是硬骨頭，挺身而出堅決鬥爭，展現出中國人的錚錚鐵骨。寧可戴着電子腳鐐也絕不屈服的有之，拿起法律武器奮起反擊的有之，這樣的人是英雄，為包括港澳同胞在內的中國人民所敬仰。

對港澳工商界提四點希望 促向海外講好港澳故事

夏寶龍對港澳工商界和企業家提出四點希望：一是發揚鬥爭精神，當國家利益受損時，應挺起胸膛堅守國家利益底線，自覺將自身事業與港澳繁榮、國家發展緊密聯繫起來；當受到制裁打壓時，應團結起來，展現出應有的風骨和氣節。

二是堅定發展信心，紥根港澳繼續做大做強，主動識變應變求變，專心致志做強做優做大企業，把好的資源吸引到港澳、留在港澳。連日來他在不同場合提出澳門需要推動經濟適度多元發展，今日亦再強調刻不容緩，必須樹立危機意識，居安思危，統一思想，立即行動起來，把發展藍圖落實到一個個實打實的專案上。特別是要把橫琴建設當成澳門自己的事，為澳門長遠發展闖出一條新路。

夏寶龍在澳門考察調研期間，與全體立法會議員會談。（港澳辦網頁）

三是發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界。他要求港澳兩地大力拓展國際商業網絡，繼續鞏固與傳統市場經貿聯繫，主動對接「一帶一路」等國家戰略，積極開拓中東、東南亞、非洲等新興市場，持續深化與葡語國家和企業合作，以及積極吸引在外人才回流及引進海外高端人才，打造國際高端人才集聚高地。

四是面向海外講好港澳故事。他要求港澳兩地發揮國際聯繫廣泛的優勢，多邀請外國朋友來港澳實地考察，多展現港澳的活力與魅力，共同講好「一國兩制」故事。

夏寶龍最後表示，不論國際風雲如何變化，中國開放的大門只會越開越大。希望在港澳已經落地經商的、或者準備到港澳和內地投資興業的外國朋友們，看好中國、投資中國，看好港澳、投資港澳，在中國這個和平、公正、善良的國度，在開放、包容、多元的港澳，奮鬥打拼、成就事業、實現夢想。