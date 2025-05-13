特首訪中東｜李家超率團轉抵科威特　將簽署多份合作備忘錄

行政長官李家超結束卡塔爾行程，率領香港及內地代表團轉到科威特訪問。他表示，在科威特期間，將和當地官員會面、舉行圓桌會議，訪問當地企業和文化設施等。此外，兩地還將簽署多份合作備忘錄，促進兩地貿易、投資，加強兩地資本市場和金融服務等領域連繫。



李家超率領的香港及內地代表團，轉到科威特展開訪問行程。（李家超Facebook圖片）

李家超在社交平台表示，其率領代表團已抵達科威特，感謝科威特首相顧問HE Dr. Basil Al-Sabah、中國駐科威特國特命全權大使張建衛到機場迎接。

稱金融創新等方面有加強聯繫空間

他表示，科威特城是科威特的政治、經濟、文化中心和重要港口，位於波斯灣西岸，香港加強和科威特合作具有重要意義，在經濟上，科威特「2035願景」計劃致力於成為區域金融與貿易中心，香港可提供法律、人才和金融等專業配套方案，助力其發展，同時拓展自身經濟領域。而其他領域，例如金融創新和文化交流方面，都有加強聯繫的空間，希望這次訪問行程為香港和科威特帶來豐碩成果。