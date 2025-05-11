特首訪中東｜李家超與卡塔爾元首會面　邀發掘香港投資和商業機遇

行政長官李家超展開在卡塔爾的訪問行程，今日（5月11日）與卡塔爾埃米爾（國家元首）及首相會面，就加強香港與卡塔爾的經貿、投資及人文合作深入交流。



李家超在中國駐卡塔爾大使曹小林及隨行特區官員陪同下，與卡塔爾埃米爾Tamim bin Hamad Al Thani和首相兼外交大臣Mohammed bin Abdulrahman Al Thani會面，又到訪卡塔爾投資局，了解當地金融發展。

行政長官李家超（左三）與卡塔爾埃米爾（國家元首）Tamim bin Hamad Al Thani（右三）會面。（政府新聞處）

李家超表示，卡塔爾是香港在中東地區第三大貿易夥伴，香港高度重視與卡塔爾的投資聯繫，兩地已大致完成促進和保護投資協定的談判，期待早日正式簽署協定，促進更蓬勃的雙向投資流動。

01觀點｜香港逐鹿中東 機遇挑戰並存

行政長官李家超（右）與卡塔爾首相兼外交大臣Mohammed bin Abdulrahman Al Thani（左）會面。（政府新聞處）

邀卡塔爾官員及商界出席9月「一帶一路」高峰論壇

李家超又邀請卡塔爾探索利用香港作為國際金融中心和國際創科中心的優勢，發掘投資和商業機遇。他特別指出，第十屆「一帶一路」高峰論壇將於9月10日至11日舉行，他鼓勵卡塔爾的官員和商界領袖參與，與各地的合作夥伴建立更緊密的合作關係。

行政長官李家超率領來自香港加內地企業商貿代表團展開卡塔爾訪問行程。團員包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、行政長官辦公室主任葉文娟、湖北省人民政府港澳事務辦公室主任章笑梅、貿發局主席林建岳。（政府新聞處）

今次是李家超上任行政長官以來第二次出訪中東，除了卡塔爾，還將到訪科威特。代表團除了有特區政府官員，亦包括30多名香港工商界及專業界領袖，以及首次有20多名內地企業家參加，涵蓋金融、工商、貿易、基建、創科、運輸物流等範疇。