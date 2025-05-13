丘應樺轉赴韓國APEC部長級會議 討論人工智能便利貿易
撰文：何夏怡
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原本與特首李家超在卡塔爾訪問的商務及經濟發展局局長丘應樺，今日（13日）由當地啓程前往韓國濟州，出席亞太區經濟合作組織（亞太經合組織）貿易部長會議。會議期間，丘應樺會與其他貿易部長會面，就共同關注的議題交換意見。
同樣訪韓的教育局局長蔡若蓮，將出席七屆亞太經合組織教育部長會議，她將作專題發言，介紹香港作為國際專上教育樞紐的優勢，以及分享香港數字教育的發展和成果。
會議將討論AI便利貿易
今年亞太經合組織以「我們構建的可持續明天」為主題，於5月15日、16日舉辦會議，聚焦討論「連接、創新、繁榮」三個重點。丘應樺將與其他成員經濟體的貿易部長，一同參與題為「促進人工智能創新以便利貿易」、「藉多邊貿易制度加強連接」及「透過可持續貿易達致繁榮」的討論環節。
丘應樺將於5月17日早上返港。他離港期間，商經局副局長陳百里將署任局長。
蔡若蓮將出席亞太經合教育部長會議
今日同樣訪問韓國的教育局局長蔡若蓮，亦將出席在濟州舉行的第七屆亞太經合組織教育部長會議，主題為「在數碼轉型時代彌合教育差距及促進可持續增長」。
蔡若蓮將在專題環節發言，介紹香港作為國際專上教育樞紐的優勢，以及分享香港數字教育的發展和成果，並與亞太經合組織經濟體系的教育部長會面交流。訪韓期間，蔡若蓮亦會參訪當地學校，了解韓國的教育發展近況。
蔡若蓮將於5月16日結束行程，她離港期間，教育局副局長施俊輝將署任局長。
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