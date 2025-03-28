丘應樺及關長陳子達分別訪京　拜會官員深化交流合作

商務及經濟發展局局長丘應樺、海關關長陳子達分別訪問北京，拜訪官員交流。其中，丘應樺周四（27日）曾訪國家知識產權局，深化在知識產權領域的合作和交流；陳子達則於周三（28日）拜訪國家海關總署，就深化兩地海關業務合作等事宜交換意見。



圖為2025年3月27日，商務及經濟發展局局長丘應樺（左）拜會外交部港澳台司副司長冉波（右），介紹香港經貿的最新發展，並就環球政經新格局進行交流。（政府新聞處圖片）

丘應樺訪國家知識產權局 晤外交部港澳台司副司長

丘應樺周四上午與國家知識產權局副局長張志成會面時稱，港府致力於建設香港成為區域知識產權貿易中心，以發揮內聯外通的獨特優勢，同時協助推動新質生產力，尤其是促進大灣區創新科技及創意產業的進一步發展。

丘應樺下午分別拜會商務部台港澳司司長樊世杰，以及外交部港澳台司副司長冉波，介紹香港經貿的最新發展，並就環球政經新格局進行交流。丘應樺表示，面對地緣政治帶來的不確定性，香港會繼續善用「一國兩制」優勢，加強招商引資，包括開拓「一帶一路」新興市場，並會深化國際交往合作，以提升影響力和競爭力，助力國家更高質量的發展。

圖為2025年3月26日，香港海關關長陳子達（中）參觀北京大興國際機場。（政府新聞處圖片）

陳子達晤海關總署署長 隨後轉訪廣州及深圳

關長陳子達周三與海關總署署長孫梅君會面，感謝海關總署對香港海關工作的持續支持。他並在海關總署安排下，在北京參觀了海關設施及北京大興國際機場，了解通關流程以及運用科技提升通關效率等。

他周四轉往廣州及深圳繼續訪問行程，分別與國家海關總署廣東分署主任李魁文、黃埔海關關長金海、廣州海關關長李全及深圳海關關長鄭巨剛會面，就共同關心的議題交換意見。此外，他也參觀廣州港南沙汽車口岸和深圳羅湖口岸等設施。