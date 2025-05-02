長和賣碼頭｜大公報斥對中央警示充耳不聞　「一條路走到黑」

長和集團出售海外港口的交易懸而未決，連日來持續刊文催促長和停止交易的《大公報》，昨日（5月1日）發表評論，斥責長和對中央的嚴正警示「充耳不聞，執迷不悟」，警告長和若「堅持一條路走到黑」，將面臨嚴重後果。



《大公報》稱，反制這宗港口交易「可用的法律不只是《反壟斷法》，必要時涉及國家安全的法律都是可以使用的」。



反制手段不止反壟斷法 「必要時國安法律也可使用」

自長和公布計劃打包出售數十個海外港口，包括兩個巴拿馬運河以來，《大公報》接連以專欄、時評或綜述等不同形式發表文章，對交易提出反對。港澳辦多次轉載相關文章，引起外界關注。

大公報發表評論文章，斥責長和對中央警示充耳不聞。

昨日發表的「大公時評」以「執迷不悟必將碰得頭破血流」為題，明言外交部和國家市場監督管理總局已就長和賣碼頭一事先後發聲，表達了中央的強烈關切和嚴正警示，但長和卻對此充耳不聞，執迷不悟，如果決意一條路走到黑，最終結果必將會碰得頭破血流。

國家市監總局與外交部接連表態 是「前所未有嚴重警示」

長和在今年3月初宣布，將包括巴拿馬運河兩個港口在內的43個海外港口業務，售予美國資產管理公司貝萊德牽頭的「貝萊德-TiL財團」。北京對此強烈反彈，國家市監總局在3月底表明正就這宗交易開展反壟斷審查。美國《華爾街日報》與彭博通訊社等其後多次引述消息指，長和仍在尋求達成交易，而主要買家是意大利阿蓬特家族（Aponte）旗下航運集團而非貝萊德，又指買家計劃將兩個巴拿馬運河港口從長和交易剝離，先收購其餘41港口。

國家市場監督管理總局上月底以答記者問形式，警告長和港口交易各方不得採取任何方式規避反壟斷審查。

國家市監總局在4月27日第二度就這宗交易表態，指出「交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任」，翌日外交部發言人亦表示高度關注，「希望有關各方謹慎行事」。大公時評稱，兩大中央部門集中表態，是前所未有的嚴重警示。

中美處你死我活戰爭 讓出戰略資源「無異於資敵背叛」

文章指出，中美兩國正處於你死我活的「戰爭狀態」，長和在此關鍵時刻將戰略資源拱手相讓予美國財團，無異於資敵和背叛，如果長和堅持一條路走到黑、不撞南牆不回頭，等待它的將是極其嚴重的後果。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）