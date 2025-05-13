特首訪中東｜李家超見科威特元首　促支持簽香港與海合會自貿協定

行政長官李家超展開中東外訪第二站科威特的訪問行程，今日（5月13日）分別與科威特國家元首、王儲與署理首相會面。李家超提出，香港希望和海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）國家簽署自由貿易協定，希望科威特作為海合會2025年輪值主席國，支持和協助促成相關談判。



李家超在社交網頁發文稱，他分別與科威特埃米爾（國家元首）Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah、王儲Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah以及署理首相 Fahad Yusuf Saud Al-Sabah會面，向他們介紹了香港和內地代表團的成員組合情況、香港的優勢以及香港希望加強和中東國家合作的願望。

行政長官李家超與科威特國家元首Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah會面。（李家超facebook）

科威特是海合會2025年輪值主席國

科威特是海合會2025年輪值主席國，李家超提出，香港希望和海合會國家簽署自由貿易協定，希望科威特支持和協助促成相關談判。李家超強調，香港致力於和「一帶一路」夥伴推動高質量發展，香港和海合會國家有共同願景和目標，可透過合作實現共贏。

李家超與科威特署理首相Fahad Yusuf Saud Al-Sabah會面。（李家超facebook）

李家超與科威特王儲Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah會面。（李家超facebook）

李家超邀科威特主權基金來港發掘商機

李家超又邀請科威特利用香港作為國際金融中心和國際創科中心的優勢，探索投資和商業機遇，在香港設立投資局等。李家超指出，科威特擁有的主權基金是全球資產總值最高之一，香港歡迎它到來發掘商機。