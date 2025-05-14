禁電動車充電站收費過高？謝展寰：加限制未必有助高速充電樁發展

去年施政報告提出投資3億元，推出「高速充電樁鼓勵計劃」，資助私營機構安裝電動車高速充電設施。環境及生態局局長謝展寰今日（14日）在立法會大會被經民聯工業界議員吳永嘉問到會否增加計劃的撥款，以鼓勵商業機構在設施缺乏的地區加強配備。謝表示，香港地方不大，燃油車輛都可以跨地區加油，又指現階段政府的策略是利用市場，盡快安裝高速充電設施。被問到會否禁止受公帑資助的充電站收取過高充電費，謝展寰表示施加限制未必有助加快建高速充電樁。



經民聯議員吳永嘉（黃浩謙攝）

謝展寰：盡量利用市場盡快安裝高速充電設施

吳永嘉在立法會大會提出質詢關注電動車充電設施，包括當局會否增加計劃的津貼，讓充電樁平均分佈於全港18區。

謝展寰以加油站類比電動車充電設施，稱現時全港共有169個加油站，每區的數目相差都很大，例如元朗區26個、荃灣區僅得3個，「香港地方唔大，燃油車都可以跨地區加油而無困難」。他指，現階段政府應該盡量利用市場，盡快安裝高速充電設施，並促進市場競爭，讓電動車充電價格維持在合理水平。

工聯會陸頌雄（黃浩謙攝）

禁收取過高充電費？ 謝展寰：未必有助加快建高速充電樁

工聯會陸頌雄追問當局會否參考的士快速充電設收費上限，要求獲得公帑資助設充電樁的私人機構，不能收取過高的充電費用，以免加重車主的負擔。

謝展寰表示，計劃總資助額達3億元，但每間私營機構獲得的津貼是10萬元，本身佔設立高速充電樁的總成本的比例不高，資助用意是顯示政府支持高速充電樁的發展。他指，如果再施加限制，未必有助加快建立高速充電樁。

環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝）

政府料2027年中有逾20萬私樓車位可充電

另外，政府早前亦推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人屋苑停車場安裝電動車充電設施，計劃已於2023年底停止接受申請，吳永嘉關注政府會否再度注資重推計劃。

謝展寰表示，現時沒有需要延長資助計劃，並列舉數據以證明，現時充電服務可滿足需求。他指，署方已經於去年完成審批申請，共有724份申請獲批；加上政府早在2011年開始，透過收緊豁免計算樓宇總面積，亦鼓勵新建的私人屋苑的停車位配備充電設施，至今批出逾93,700個停車位，估計2027年年中有超過20萬個私人屋苑停車位可充電，且市面上有很多電動車充電服務。

朱國強（黃浩謙攝）

學校裝充電樁被要求證明沒違反地契

教育界朱國強關注學校申請安裝充電樁的困難，指有部門要求學校提供專業證明，釐清裝充電樁沒有違反地契，但不交代具體需要什麼證明。他詢問當局會否為學校提供指引和一站式支援。

謝展寰表示，已經與教育局商討過該問題，教育局指會支持和協助學校安裝充電樁，如果還有複雜和困難的個案，歡迎朱國強提供資料以供跟進。