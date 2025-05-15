立法會選舉｜地方選區分界公眾諮詢大會　下周一在展城館舉行

立法會換屆選舉將於今年12月7日舉行，選舉管理委員會（選管會）今日宣布，將於下周一（5月月19日）就地方選區分界及名稱的臨時建議舉行公眾諮詢大會，歡迎市民出席發表意見。



諮詢大會於下周一晚上7時至9時在香港中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳舉行。載有暫定地方選區分界及名稱的地圖可在選管會網站瀏覽，或於各區民政諮詢中心、選舉事務處、香港郵政轄下各集郵局、公共屋邨辦事處，以及主要及分區公共圖書館查閱。

選管會建議河套區納入新界北（LC7）選區。（梁鵬威攝）

選管會公佈二○二五年立法會換屆選舉地方選區分界及名稱臨時建議。（梁鵬威攝）

選管會月初建議選區分界及名稱不變 河套納入新界北

選舉管理委員會在5月2日舉行記者會，公布2025年立法會換屆選舉地方選區分界及名稱臨時建議公眾諮詢的詳情，同時展開公眾諮詢。選管會主席陸啟康當時表示，現在立法會地方選區人口數目均在15%幅度之內，故選管會原則上不需要調整地方選區分界，但鑑於河套區正在開發建設，建議將河套區劃入新界北的地方選區。

4月26日，政務司司長陳國基與政制及內地事務局局長曾國衞、副局長胡健民落區呼籲市民登記做選民。（政制及內地事務局）

選民登記6月2日截止。（政制及內地事務局）

公眾諮詢期為期三十日，5月31日結束，市民可在當日或之前，將書面意見郵寄至九龍長沙灣東京街西三號庫務大樓八樓選管會秘書處，亦可透過傳真（2511 1682）或電郵（eacenq@eac.hk）遞交。