立法會選舉｜選管會建議地方選區不變　「零人口」河套納入新界北

選舉管理委員會今日（2日）舉行記者會，公布2025年立法會換屆選舉地方選區分界及名稱臨時建議公眾諮詢的詳情。選管會主席陸啟康表示，現在立法會地方選區人口數目均在15%幅度之內，故選管會原則上不需要調整地方選區分界，但鑑於河套區正在開發建設，建議將河套區劃入新界北的地方選區。



陸啟康表示，立法會換屆選舉在12月7日舉行，選委會補選9月7日舉行。根據法例，選管會需要在立法會分界及名稱要有臨時建議及公眾諮詢，考慮收到意見會整合給特首考慮。

對於今次臨時建議，他首先介紹法律修訂，即剛在立法會通過的2025年選舉條例，有一個修訂有原則改變，今次立法會地方選區與區議會選區無必然關係，區議會大小亦已經有改變，故選管會今次工作更有彈性。

選管會主席陸啟康。（黃浩謙攝／資料圖片）

20地區議席 每席代表37.5萬市民

陸啟康介紹劃界的法例原則，以及選管會原則。按照《立法會條例》要有10個選區，一區選出2名議員，他希望議席代表人口相若，不希望有議席代表人口太多或太少。他表示，全港有750萬人，議席20席位，每個議席代表大約37.5萬左右，每個選區的兩個議員標準人口基數合共為75萬，再計算是否與選區人口有偏差，如有15%以內偏差就符合要求。

他又指，法例亦要求要視乎社區獨特性，例如大小形狀、交通、發展等，同時要顧及現有地方選區分界。

選管會建議將河套納入新界北地方選區。圖為河套深港科技創新合作區概念圖。（政府新聞處）

河套目前規劃人口為０ 但需適時作好準備

陸啟康表示，現時立法會地方選區人口數目均在15%幅度之內，故選管會原則上不需要調整地方選區分界，不過，河套區正在開發建設，雖然目前規劃書的人口推算是零，但基於其不同階段的發展，首三座建築物很快落成，需要適時作好準備。因此，選管會建議，將河套區劃入新界北的地方選區（LC7）。

港島東及新界西北下屆劃界可能有變動

其他選區分界都不變，至於十個選區名稱建議維持。不過，陸啟康補充，在人口變動方面，港島東及新界西北相對貼近15%法例偏差基線，按目前趨勢而言，下一屆可能要有變動。

2021年立法會選舉地方選區分界。

公眾可即日起30日內提出其他建議，逾期提交的建議不會考慮。陸啟康表示，地方選區劃界在選舉工程是重要一環，他呼籲公眾積極參與諮詢，他亦提醒，如果想將姓名保密要註明，否則會公開資料。

陸啟康籲市民積極登記做選民 拒估算投票率

特區政府已展開選民登記運動，陸啟康呼籲合資格人士在6月2日之前提交選民登記。他指出，選舉是公民權利及責任，希望大家為心愛的香港出一份力，積極參與立法會選舉，選出有能力及擔當的愛國者，建設美麗香港。

被問到提高投票率是否選管會的目標，陸啟康指，不會評論、估算投票率，選管會是非政治及獨立機構，唯一使命是提供公正、公開、誠實平台讓大家公平競爭，最緊要做好工作，他呼籲大家做選民與投票，對結果如何不會評論。