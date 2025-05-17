特首訪中東｜黄偉綸：展示香港內地優勢互補　提供全方位供應鏈

行政長官李家超日前率領本港及內地商貿團訪問卡塔爾與科威特，隨團的財政司副司長黃偉綸今日（5月17日）發文總結行程，指此次中東之行為香港掀起「引進來、去出去」新篇章，展示香港與內地優勢互補，以協同效應開拓更多商機，為中東以及世界提供全方位供應鏈服務。



隨團的生產力促進局主席陳祖恒則表示，香港和內地的優秀企業首次攜手「出海」，以國家角度思考如何與外國合作，從中突顯香港可以幫助內地初創公司「國際化轉身」。



五日行程簽59項協議及意向書 「成功擴闊中東朋友圈」

黃偉綸指出，今次是李家超繼2023年後第二度出訪中東，除了反映中東市場的巨大潛力，亦充分顯示香港在「一國兩制」下「內聯外通」的獨特優勢，以及作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。

李家超在5月10日至14日率團到訪卡塔爾和科威特兩國，黃偉綸指出，代表團透過多場會議和參觀行程，加深與當地政商界人士交流和認識，同時亦讓特區政府和商界代表親身推廣香港，說好香港故事。

行政長官李家超（前排左五）5月11日在卡塔爾出席一個由國際金融集團舉辦的午餐會。（政府新聞處）

考察自動巴士 展示香港可成內企進軍國際「展覽廳」

除了達成11項政府間的合作框架協議，商界及公營機構亦簽下48份合作協議和意向書，當中有兩份協議由內地與卡塔爾企業達成，提供對金融服務和高端製造業的支持；一份協議由內地創科企業與科威特直接投資促進局達成；更有一份由香港、內地、卡塔爾三方共同簽署的意向書，就金融科技推進合作，進一步鞏固大家的合作基礎。

黃偉綸形容，今次出訪成功擴闊了香港和內地的中東朋友圈，也為香港和內地企業聯手拓展海外市場提供非常好的示範作用。他又指出，代表團在卡塔爾哈馬德國際機場考察了由一間在香港設立國際總部的內地科技企業所設計及試驗的自動駕駛巴士。相關項目已在香港國際機場使用，是首個在中東機場應用的自動駕駛項目，展示香港協助企業推廣科技研發產品到國際市場的「展覽廳」作用。

行政長官李家超5月11日率領來自香港加內地企業商貿代表團展開卡塔爾訪問行程，成員除了特區政府官員與本地商界代表，亦有20多名內地企業家。（政府新聞處）

隨團訪問中東的20多位內地企業家分別來自浙江、福建、廣東、江蘇、北京、上海和湖北，業務涵蓋金融、貿易、創科、運輸物流等不同範疇。黃偉綸稱，有參與代表團的內地企業認為，今次出訪成果超出預期，所見所聞令他們加深理解香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要價值，合作不只在大中華地區，可以一同走得更遠更廣。

黃偉綸總結，在國際政經格局變幻莫測的時代，香港作為零關稅自由港，擁有安全和穩定的投資環境、國際化的金融體系、成熟的專業服務和廣泛的全球網絡，加上「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，成為在中東國家的發展機遇。中東國家近年亦着力推動多元經濟發展，卡塔爾和科威特就分別提出了「卡塔爾2030國家願景」規劃及「科威特2035願景」計劃，此次出訪無疑為卡塔爾和科威特帶來投資和合作的新機遇。

生產力促進局主席、立法會議員陳祖恒。（黃浩謙攝）

陳祖恒：香港可幫內地初創「國際化轉身」

身為紡織及製衣界立法會議員的陳祖恒在電台節目透露，行程中有當地商人表示有興趣來港投資，對創新科技尤其感興趣，而且投資者希望有關公司在國際上已有一定發展規模，他認為，香港正正可以把握這個機會，幫助內地初創公司「國際化轉身」。

李家超在訪問期間，宣布卡塔爾和阿聯酋為特區護照持有人提供30日入境免簽排，陳祖恒表示，這將便利香港商家到當地拓展業務，增加談生意的成功率。

立法會議員吳傑莊。（黃浩謙攝）

吳偉莊：香港發揮「做大個餅」總體作用

選委界立法會議員吳傑莊則表示，他把握今次外訪機會，代表自己的企業與內地最大的數字銀行和當地的金融銀行簽署三方協議，反映香港可發揮總體作用，幫助本港和國家的企業「做大個餅」。