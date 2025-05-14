特首訪中東｜李家超晤科威特投資促進局　探討推動科技與創新合作

正率代表團訪問科威特的行政長官李家超，今天（14日）與科威特直接投資促進局會面，了解科威特自由貿易區的運作。他說雙方在證券市場、資產及財富管理等金融服務領域的合作前景亦十分廣闊，此外香港也是國際創科中心，樂意與科威特直接投資促進局探討攜手推動科技發展與創新合作。



5月14日，行政長官李家超與科威特直接投資促進局會面。（李家超Facebook）

5月14日，行政長官李家超與科威特直接投資促進局會面。（李家超Facebook）

5月14日，行政長官李家超與科威特直接投資促進局會面。（李家超Facebook）

5月14日，行政長官李家超與科威特直接投資促進局會面。（李家超Facebook）

李家超：全球經濟不確定 會面為兩地長期合作奠基礎

李家超率代表團與科威特直接投資促進局會面，他說去年科威特位居香港在中東地區第六大貿易夥伴之列，科威特亦是首個與香港簽署促進和保護投資協定的海灣阿拉伯國家，體現雙方對營造有利投資環境的共同承諾。

5月14日，邱達根參與李家超中東訪問團，與科威特直接投資促進局會面期間發言。（李家超Facebook）

5月14日，林建岳參與李家超中東訪問團，與科威特直接投資促進局會面期間發言。（李家超Facebook）

李家超說香港作為國際金融中心，在綠色金融領域發展迅速，去年香港安排的綠色與可持續債券總額達430億美元，規模冠絕亞洲市場，可為科威特發展綠色能源等新興產業提供有力支持。

他說當前全球經濟不確定，加強戰略合作、深化互信關係尤其重要，深信今次會面將為兩地長期合作奠定堅實基礎，進一步推動雙方關係邁向新台階。