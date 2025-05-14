特首訪中東｜李家超晤科威特元首訪跨國企業　稱建網絡達預期效果

正率代表團訪問科威特的行政長官李家超表示，當地第一天訪問行程非常緊密，包括與科威特國家元首和署理首相見面，形容雙方討論愉快，非常感謝科威特安排絕大部份部長出席會面，交流意見。他在當地會見傳媒時又說，代表團亦探訪當地一間業務多元化且十分成功的跨國企業，雙方交流意見，形容今次代表團在建立網絡方面達到預期效果。



行政長官李家超與科威特國家元首Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah會面。（李家超facebook）

李家超分別與科威特國家元首埃米爾、王儲Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah以及署理首相 Fahad Yusuf Saud Al-Sabah會面，向他們介紹香港和內地代表團的成員、香港的優勢以及香港希望加強和中東國家合作的願望。

香港和海合會國家望合作共贏

科威特是海合會2025年輪值主席國，李家超早前在社交網站提到香港希望和海合會國家簽署自由貿易協定，希望科威特支持和協助促成相關談判。李家超強調，香港致力於和「一帶一路」夥伴推動高質量發展，香港和海合會國家有共同願景和目標，可透過合作共贏。

李家超與科威特署理首相Fahad Yusuf Saud Al-Sabah會面。（李家超facebook）

李家超與科威特王儲Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah會面。（李家超facebook）

李家超邀科威特主權基金來港發掘商機

李家超邀請科威特利用香港作為國際金融中心和國際創科中心的優勢，探索投資和商業機遇，在香港設立投資局等。李家超指出，科威特擁有的主權基金是全球資產總值高的地方一，歡迎來港發掘商機。