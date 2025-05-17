申訴公署「刪」報告　狄志遠斥「喞牙膏回應」　促陳積志公開交代

申訴專員公署早前更新網站，移除大量調查政府部門的報告及資料，包括只保留2023年4月之後調查報告，原詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目更整個被刪除。



立法會不同黨派對公署做法均感不滿，更不接受公署解釋。新思維主席、立法會議員狄志遠指，現在資訊科技發達，設計儲存及搜尋系統無難度，不宜留難需要參考個案的市民及學者。狄志遠形容公署近日只被動式「喞牙膏回應」，憂慮將會影響其公信力，下周將去信公署要求解釋事件，並建議盡快召開記者會釋除疑慮。



Wayback Machine顯示，上月時，網站中的調查報告仍可追溯至2013年。（Wayback Machine網頁截圖）

更新後，只可追溯至2023年4月。（申訴專員公署網頁截圖）

申訴專員公署根據香港法例第397章《申訴專員條例》成立，屬於獨立法定機構，專責監察香港的公共行政，包括調查有關行政失當的申訴。因此對於公署突然刪除網頁內過去多年的調查報告，社會各界都感到不解。

狄志遠：只有保持高透明度方可獲得市民信心

新思維主席、立法會議員狄志遠表示，由於申訴專員公署代表市民監察政府部門的表現，公信力在當中發揮重要的作用，只有保持高透明度，方可獲得市民的信心。惟近日公署網頁的資料被「刪除」，即需要更多程序申請取得文件，並不符合公署一向以來的宗旨。

狄志遠籲開誠布公解釋：如果你套嘢係啱嘅就說服公眾

狄志遠形容公署近日只被動式「喞牙膏回應」，呼籲開誠布公解釋清楚，否則事件繼續發酵，將會影響市民的信心。「如果你套嘢係啱嘅就說服公眾，如果套嘢有漏洞嘅就修改返，冇嘢㗎，過往已經做得好好嘛。」

新思維主席、立法會議員狄志遠。（資料圖片／廖雁雄攝）

不宜留難市民查資料 不解為何刪除網站內容才可確保準確

狄志遠又指，現在資訊科技發達，設計儲存及搜尋系統沒有難度，不宜增設更多程序留難有需要的人士，例如部份市民或希望參考個案以便發起申訴，也有學者需要相關文件研究社會議題。

對於公署最近回應的「為確保網站內容準確和有效管理而更新」，狄志遠認為該解釋不理想，強調公署理應要確保公開資料準確，不明白為何刪除內容才可確保準確。

申訴專員陳積志。（資料圖片）

下周一將去信公署要求解釋事件 籲公開交代釋除疑慮

狄志遠透露，下周將去信公署要求解釋事件，並會勸喻避免因整理網站資料，從而削減寶貴的公信力。他建議公署盡快召開記者會，以釋除傳媒疑慮。