申訴公署「刪」報告　立法會跨黨派促解釋　田北辰：開資料庫咪得

申訴專員公署早前更新網站，移除大量調查政府部門的報告及資料，包括只保留2023年4月之後調查報告，原詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目更整個被刪除。署方解釋，做法是為了確保網站內容準確和有效管理而更新。



立法會不同黨派對公署做法均感不滿，更不接受公署解釋，工聯會立法會議員鄧家彪今日（17日）稱：「點解係2023年呢？都要有解釋嘛。第二就係（網站只保留）2023年同2025年兩三年時間，太少囉。」



實政圓桌立法會議員田北辰則批評公署的解釋不合理︰「擺上網冇管理問題㗎，開個欄目叫資料庫咪得囉，又唔係實體檔案室。」



Wayback Machine顯示，上月時，網站中的調查報告仍可追溯至2013年。（Wayback Machine網頁截圖）

更新後，只可追溯至2023年4月。（申訴專員公署網頁截圖）

申訴專員公署根據香港法例第397章《申訴專員條例》成立，屬於獨立法定機構，專責監察香港的公共行政，包括調查有關行政失當的申訴。因此對於公署突然刪除網頁內過去多年的調查報告，社會各界都感到不解。

鄧家彪促公署解釋 籲公開文件在網上保留10年

工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪今日表示，明白在網上公開電子化資料，讓市民能夠隨時溯源，或會加重行政負擔，但他認為事件發生突然，公署需要解釋原因，包括為何網頁只保留2023年後的調查報告。

鄧家彪指出，大部份機構及部門為公開文件設有時限，通常定為5年，建議公署制定社會能夠接受的標準，例如10年。「點解係2023年呢？都要有解釋嘛。第二就係2023年同2025年兩三年時間，真係太少囉。」

工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪。（資料圖片／黃浩謙攝）

料日後向公署發出文件申請對議會工作帶來不便

鄧家彪以自身工作為例，議員助理有時候需要協助了解政策，過去只要進入網頁便可快速閱覽文件，現在則要向公署發出申請，惟立法會的節奏比較急速，具有不確定性，從而對議員的工作帶來不便。

今日社會整體關注職安個報告，但5年之後持續關注嘅始終都係勞工界或者保險界。咁我哋真係想搵返5年前報告佢點講呢？到今日政府有冇改善？社會狀況又點呢？咁我哋會變得好唔方便。 工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪

2025年4月16日，申訴專員陳積志公布一項關於規管職安健的主動調查結果。（資料圖片）

視乎公署會否回應關注 再考慮如何跟進

公署今次事件引起熱議，鄧家彪指，其同事仍在了解事件，視乎公署會否回應公眾的關注，再考慮下一步的跟進。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片／廖雁雄攝）

公署回應確保有效管理 田北辰批評不合理︰擺上網冇管理問題㗎

實政圓桌立法會議員田北辰今日認為，公署所回應的「為確保網站內容準確和有效管理而更新」並不合理，期望可採用最便利市民的方式公開資料，避免增加查閱資料的程序。「擺上網冇管理問題㗎，開個欄叫資料庫咪得囉，又唔係實體檔案室。」