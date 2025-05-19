申訴公署「刪」報告｜公署稱舊資料不合時宜　議員齊斥不合理

申訴專員公署網站上周五（19日）被揭發移除大量調查政府部門的報告及資料，並移除「《公開資料守則》個案欄目」。署方今（19日）解釋，2023年4月之前的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導。立法會議員狄志遠今晚發文斥該說法站不住腳，公署透明度嚴重倒退，要求恢復被刪除的歷史調查報告、回應市民及傳媒質疑、檢討決策機制，確保維持應有的透明度。



申訴專員公署。（資料圖片/歐陽德浩攝）

申訴專員公署今日就移除資料發文解釋，近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內已獲得落實，2023年4月之前的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導。公署經詳細檢視後，將不再反映現況的調查報告及內容移除，並只保留至最近的3個年度。

狄志遠。（資料圖片/黃浩謙攝）

狄志遠：歷史報告非過時 對評估政府工作重要

立法會議員狄志遠今晚發文斥責公署，指其說法站不住腳。狄志遠表示，歷史報告不是過時資訊，而是評估政府工作的重要依據；現代網站完全能處理大量資訊，「避免過多資訊」只是藉口。

另外，公署今日表示，明日起公眾可透過填寫公署網站上的「查閱公署資料申請表格」，或以電郵、書面方式向公署提出申請，查閱公署網站以外而公署可提供的資料。

狄志遠認為該做法設置障礙，阻礙公眾監督。他表示，作為監察機構，公署沒有做好榜樣，更帶頭削弱公眾知情權，處理不恰當。他還要求，公署需恢復被刪除的歷史調查報告、回應市民及傳媒質疑、檢討決策機制，確保維持應有的透明度。

田北辰。（資料圖片/廖雁雄攝）

田北辰：市民未必覺得已落實 只保留三年資訊不合理

對於公署指政府的建議兩年多內已經落實，故網站只保留三個年度的資訊，實政圓桌田北辰表示不合理，因為市民未必認為政府已落實建議，「未必覺得100分」。

公署稱2023年4月前的報告「不合時宜」，甚或誤導公眾。田北辰「獻計」公署，可刊登結論報告，列明調查完結、政府已落實建議，「出一份結尾文本就不會誤導人」，同時網站應保留十年的資料，「做乜要拿走，唔擺喺網站？要令市民安心」。

張欣宇。（資料圖片/黃浩謙攝）

張欣宇：公署負責監察政府 應該做好榜樣

「香港新方向」張欣宇同樣指出，公署的聲明難令人信服，解釋不了為何網站只上載2023年4月以後的調查報告，不理解此前報告「不合時宜、誤導公眾」的說法。

他稱，公署無考慮到網站移除資料的行為，市民、各界人士及議員其實並不認同，促請公署應該從善如流。張欣宇進一步指，公署作為監察政府的一方，應該做好榜樣，「如果佢哋都令資訊更不方便獲取，那麼受監督的部門會點做？釋放了什麼信息？」他重申希望公署從善如流，開放和透明是公共行政的價值。