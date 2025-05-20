拆局｜申訴公署為何犯眾怒？　答案寫在十一年前申訴專員年報

香港申訴專員公署近日被發現網頁移除大量調查報告，並刪除專門記錄市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目，只剩近三年資料。社會對此非議聲四起，署方昨日（5月19日）宣布維持移除網站舊資料決定，辯稱需要確保內容準確及方便市民查閱最新資料，又指近年給政府的建議「一般在兩年多內已獲得落實」。



政府若真的從善如流，從速處理行政問題，當然是好事，但申訴專員公署最新解釋顯然未能平息質疑。政府檔案處前處長朱福強便指出，公署2014年發表調查報告倡議政府盡快設立檔案法，惟至今還未立法。作為專責監察香港公共行政的法定機構，公署當年明言資訊自由是問責開明的政府的基石，建議政府認真考慮引入管理公共和歷史檔案的法例，如今卻以「不合時宜」為由把大量資料「下架」，有立法會議員直指此做法是「一種倒退」，認同應再推進《檔案法》立法。



更新後，只可追溯至2023年4月。（申訴專員公署網頁截圖）

刪除市民投訴個案欄目 打倒昨日的我

申訴專員公署上周五（16日）被發現網頁移除大量調查報告，並且無提前通知，目前僅保留2023年4月後的資料，包括最近兩個財政年度的年度報告、跨部門協作案例、及新聞公告。值得關注的是，專門記錄市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目已被刪除。署方回應此次變更是為了確保網站內容準確，並無刪除曾發布的資料，並將資料更新至近三個年度，方便公眾查閱最新報告。

多名議員認為公署此說法理據不足，實政圓桌田北辰指出，舊資料並不影響網站運行，工聯會鄧家彪認為刪剩三年資料「太少了」，選委界江玉則指現今技發達，市民可得到的資訊應該是越來越多，而不越來越少。

《公開資料守則》個案欄目在2016年設立，收錄市民投訴個案，並開放給公眾查閱。時任專員劉燕卿希望該專欄會成為「有關公開資料課題的參考資料庫」。如今公署將有關「投訴」的欄目整個刪去，讓人懷疑是否以今日我打倒昨日的我，削弱公眾知情及監督政府運作的權利。

《公開資料守則》自1995年開始推行，訂明政府部門向市民提供資料的範疇與程序。守則指出，政府公開資料的目的，是讓市民充分認識政府及其提供的服務，以及對個人和整個社會均有影響的政策和決定的依據。《守則》僅為行政守則，無法律約束力，即使申訴公署不回應公眾要求，堅持要將欄目刪去，亦不涉及紀律處分。

保存檔案的功用之一就是立檔存據、監察政府。（資料圖片）

2014年主動查公開資料制度與公共檔案管理

申訴專員公署今次引起爭議，背後涉及公共資料如何處理，如何何公眾公開等問題。不無諷刺的是，公署過往曾經主動探討香港應如何在這方面與時進俱，並向政府提出過建議。2014年，公署在年報中明言資訊自由是問責開明的政府的基石，並就此對香港的公開資料制度及公共檔案管理，分別進行了主動調查和提出建議，倡議政府認真考慮引入管理公共和歷史檔案的法例。隨着公署完成網站內容「更新」,無論是當年年報還是調查報告, 都只能填表申請才能查閱得到。

英國在1958年訂立 《檔案法》，2005年實施《資訊自由法》，前者要求政府官員保存、管理及公開刊載有關政府管治情況的重要資料檔案，後者則確保任何人可要求政府部門和公共機構提供資訊，兩者結合相得益彰。內地在1987年亦已制定《中華人民共和國檔案法》並完成兩次修正，並輔以地方檔案法規完善管制。

在缺乏法規的前提下，政府部門在披露資料時，或會因害怕違反其他法例而過分謹慎。《檔案法》立法問題在香港受到關注，還有另一個現實問題。政府部門近年頻繁銷毀大量檔案，有統計顯示，2024年各部門銷毁的檔案合共逾六萬兩千直線米，高度如149個國金二期，銷毀檔案排名前三的部門分別是稅務局（逾八萬米）、警務署（逾六萬米）和入境處（逾五萬米）。

政府大量銷毀檔案，當中牽涉​​​​公眾知情權​、爭議性個案證據消失​​、歷史與社會價值流失​​、​行政效率與內部管理等問題​​。雖然檔案處規定「各局/部門在銷毀任何政府檔案前，須徵得政府檔案處處長事先同意，以免過早處置檔案和銷毀具有歷史價值的檔案」，但因為沒有《檔案法》，檔案處管理受限，是否能夠實施有效監管，頗成疑問。

本土研究社成員黃肇鴻認為，檔案能為歷史補白，為研究提供更多面向，從而打破社會習以為常的誤解和「假話」，「檔案令他們（官員)無法迴避」，故必須為檔案制定法例。（資料圖片）

《檔案法》諮詢七年未有下文 何時再提上日程？

早在1994年，就有議員要求當局對訂立《檔案法》闡明立場，其時港英政府提出先成立「檔案管理策導委員會」，督導各部門制訂和執行檔案管理策略，並在1996年年中檢討是否需要訂立檔案法。但1996年卻不見該議題的討論。2005年、2011年有立法會議員提出訂立《資訊自由法》及《檔案法》，但特局政府並未正面回應。

隨後，政府態度轉向「積極」。2013年，法律改革委員會成立檔案法小組委員會，就《檔案法》展開研究，初步確有理據支持訂立《檔案法》；2018年發表公眾諮詢，詢公眾關於現行公共檔案管理制度是否需要改革的意見；翌年完成諮詢，但七年過去，迄今仍未公布有關諮詢報告，且拒絕披露有關資料。

在這期間，檔案處前處長朱福強、退休法官王式英等一共十人組成的「檔案行動組」，於2010年撰寫《公共檔案條例草案》，為政府提供詳細的建議及依據；2014年申訴專員公署發表就香港的公開資料制度發表主動調查報告，建議訂立《檔案法》。前任特首林鄭月娥的競選政綱曾提及《檔案法》立法，但最終「走數」。

申訴專員公署移除網站舊資料，令《檔案法》立法事宜再度進入公眾視野。香港新方向立法會議員張欣宇和新思維狄志遠均表示立法。狄志遠認為，政府應提升資訊開放度，若署方認為內容有問題，應加強審核而非「直接移除歷史資料」。張欣宇則指出，公開資訊立法是大方向，「內地也有做，香港只是這一刻沒有做到。」他強調，不希望香港在公共行政的「透明、開放」上走回頭路，但預計今個立法年度難以做到，希望下屆可以完善。