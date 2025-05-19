申訴公署維持「刪」報告決定　稱「給政府建議一般兩年多便落實」

申訴專員公署網站上周五（19日）被揭發移除大量調查政府部門的報告及資料，其中詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案欄目」被完全移除。署方今日（19日）傍晚發公告為有關決定辯護，同時表示，明日起公眾可透過填寫公署網站上的「查閱公署資料申請表格」，或以電郵、書面方式向公署提出申請，查閱公署網站以外而公署可提供的資料。



對於公署的公告，新思維狄志遠表示失望，認為是一種倒退 ，因為公署並無就網頁移除大量報告作詳細解釋和認真交代。



申訴專員公署發出的公告稱，公署設立網站的目的，一方面是發放最新資訊，另一方面主要是方便市民提出申訴。公署不時檢視及更新網站上發布的內容。目的是為確保網站內容準確合時，方便公眾瀏覽及搜尋最新和最相關的調查報告及資訊。

陳積志（申訴專員公署Facebook）

只保留最近三個年度資訊 公眾可上網填表申請查閱

公署表示，上一次網站更新於2022年進行，當時亦曾將過時的調查報告從網站移除，而保留最近十年的調查報告。公署解釋，是次網站更新，與2022年網站更新的處理相同，所有相關的調查報告及檔案已長期保存，並沒有銷毀。

為何以往保留近十年調查報告，如今只保留最近三個年度資訊？公署自行解畫稱，考慮到近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內已獲得落實，因此，2023年4月之前發布的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導。故此，公署經詳細檢視後，將不再反映現況的調查報告及內容移除，並只保留至最近的三個年度。

陳積志（申訴專員公署Facebook）

公署又公布網站更新後公眾查閱公署資料的程序，指公眾可於明日（5月20日）起，透過填寫公署網站上的「查閱公署資料申請表格」，或以電郵、書面方式向公署提出申請，查閱公署網站以外而公署可提供的資料。公署在收到申請後，將根據《申訴專員條例》（《條例》）處理。

跨黨派議員曾對公署做法表達不滿 狄志遠：新公告並不理想

申訴專員公署是直接向特首負責的獨立法定機構，而《公開資料守則》執行情況，政制及內地事務局有份監督。公署上周被揭移除網站資料後，立法會多名不同黨派議員對公署做法表達不滿，亦不接受公署解釋，新思維狄志遠今日更去信陳申訴專員陳積志，要求公署恢復被移除資料，以及召開記者會向公眾解釋。」

立法會議員狄志遠。（黃浩謙攝）

對於公署宣布維移除舊報告的決定，狄志遠直言「並不理想」。他指出，申訴專員公署作為監察政府的機構，獲得市民支持很重要，今次事件對其爭取公信力無幫助。他又質疑，如果專員覺得做法合理，為什麼不向公眾說明原因，「作為公營機構要有交代，就好似作為議員，都要對市民有交代」。