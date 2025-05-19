申訴公署「刪」報告｜狄志遠去信陳積志促恢復　張欣宇撐立法規管

申訴專員公署上周五（16日）被揭發網站移除大量調查政府部門的報告及資料，其中詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案欄目」被完全移除。立法會多個不同黨派議員不滿署方「方便公眾找最新報告」的解釋，新思維狄志遠今日（19日）更去信申訴專員陳積志，促請立即恢復被移除的資料及欄目，並召開記者會釋除公眾疑慮。



香港現時並無就政府公開資訊立法，特區政府依據相關守則及指引公開數據和資料。被問應否立法規管，議員意見不一 ，選委界江玉歡、工聯會鄧家彪指暫不需立法，江認為此事屬個案，政府可先自行探討調節，「未必下下都去到立法」；狄志遠、「香港新方向」張欣宇，狄則指可增強透明度，及市民對署方和各部門的信心，張指有助提高資訊公開的嚴肅性及可跟進程度，惟今屆立法會不夠時間完成。



新思維狄志遠去信申訴公署，促請立即恢復被移除的資料及欄目。（黃浩謙攝）

狄志遠：「智慧政府」應提升資訊開放度

申訴專員公署是獨立法定機構，專責監察香港的公共行政，包括調查有關行政失當申訴。上周五署方網站更新後，移除了近十年的調查政府部門的報告及資料，只保留2023年4月後的調查報告，原詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目，更整個被刪除。

儘管署方解釋是為確保網站內容準確，方便公眾找到最新和最相關的報告，以及更有效管理網頁資訊，立法會各黨派卻並不「收貨」，繼續跟進的議員新思維狄志遠，今日去信署方，促請立即恢復被移除的資料及欄目、召開記者會釋除公眾疑慮，及檢討決策過程，確保未來工作高度透明。

狄志遠指，根據「智慧政府」的發展方向，政府應提升資訊開放度，若署方有意確保網站內容準確，理應加強內容審核機制，形容「直接移除歷史資料」的舉動令人無法理解。

工聯會立法會議員鄧家彪（黃浩謙攝）

立法規管政府公開資訊？ 議員意見不一

現時並無就政府公開資訊立法，政府自1996年12月開始，依據《公開資料守則》公開數據和資料，各個部門公開資料的準則或有所差異。現時有否必要立法，以規管政府公開資訊？《香港01》就此諮詢各立法會議員。

選委界江玉歡認為公署做法單一，暫時不需立法。（周令知攝）

早前促公署解釋的工聯會鄧家彪指，要先看署方的回應，「暫時不需諗（立法）這麼複雜的問題」；選委界江玉歡認為，以往沒有相關法例時，也沒有出現政府大面積刪除資料報告的情況，申訴公署此次做法屬「很個別、很單一」。她覺得暫時不需立法，「未必下下都去到立法」，現時署方內部應有討論，可以先自行調節。

立法會議員張欣宇。（黃浩謙攝）

張欣宇：規管政府公開資訊是大方向 希望下屆立法會做到

狄志遠則表示原則上支持立法，因為現時各個部門對公開資訊的處理不同，存在爭議，立法可增加透明度，有助於市民增強對署方和各部門的信心。張欣宇就指，有助提高資訊公開的嚴肅性及可跟進程度，又稱規管公開資訊的法例，世界上不少國家及地區都有，相信是大方向，只是香港暫時未做。他表示，今個立法年度肯定不夠時間完成，希望下屆立法會可做到。