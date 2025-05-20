國際調解院總部設港　60國家代表出席簽署儀式　港府：將全力籌辦

國際調解院總部將設於香港，政府今日（20日）宣布，將全力辦好下周五（30日）在本港舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。近60個國家和聯合國等約20個國際組織將派代表出席簽署儀式，中共中央政治局委員、外長王毅亦將出席。



舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）

來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲的近60個國家和聯合國等約20個國際組織將派高級別代表出席《公約》的簽署儀式。當日下午將舉辦國際調解論壇，研討國家間爭端調解和國際投資商事爭端調解等議題。

國際調解院籌備辦公室成立儀式於2月16日香港法律樞紐舉行，圖為林定國。（資料圖片

律政司發言人表示，中國在2022年與近20個立場相近國家共同發起建立國際調解院的倡議。經過共同努力，完成《關於建立國際調解院的公約》談判，並一致同意國際調解院總部設在香港。國際調解院將成為全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，是維護《聯合國憲章》宗旨原則的重要機制。

發言人又表示，國際調解院總部設於香港，可顯本港在國際調解方面佔有的獨特優勢和機遇，也是中央人民政府大力支持香港特區在「十四五」規劃下建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心的重要舉措。國際調解院成立後將為國際爭議提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，塑造香港為國際調解之都。

▼ 國際調解院總部構想圖▼

