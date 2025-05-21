百分百擔保貸款壞帳率增至15.6%　逾兩千宗個案放款後才揭有詐

為了協助受疫情打擊的中小企解決資金周轉問題，政府2020年推出「中小企融資擔保計劃」百分百特別擔保貸款，申請期去年3月底結束。政府今日（21日）回覆議員書面質詢時透露，產品的累計壞帳率達到15.6%，與兩個月前相比增加1.6%，不過仍低於假設整體壞帳率25%。



截至4月底，有3,519宗百分百特別擔保產品申請懷疑涉不法行為，涉款約105億元。其中2,007宗個案，在放款後才揭發有詐，涉款55億元。



新民黨立法會議員何敬康早前提出書面質詢，關注「百分百特別擔保產品」的累計壞帳率，以及當局有何減少壞帳的方案。（王力圖攝）

正追討5,400宗「百分百特別擔保」壞帳個案

計劃下，當違約貸款拖欠90天以上，並且已進入或完成違約索賠程序，相關貸款就會被視為壞帳。新民黨立法會議員何敬康提出書面質詢，關注「百分百特別擔保產品」的累計壞帳率，以及當局有何減少壞帳的方案。

商務及經濟發展局今日回覆何敬康，透露截至今年4月底，該產品的累計壞帳率約為15.6%，貸款機構正追討約5,400宗上述產品下的壞帳個案。如借款企業拖欠還款，貸款機構會先與對方商討可行的還款方案，例如在過渡期內只償還利息或部分本金；若不能達成還款協議，或借款企業拒絕合作，貸款機構可能會要求企業及擔保人償還貸款、向法院提交清盤呈請及／或破產呈請等。

逾兩千宗個案放款後才揭有詐 涉款55億元

計劃由香港按證保險公司執行和管理，政府每年作出預算以應付計劃的各項開支，其中包括百分百特別擔保產品的壞帳償付。局方稱政府會和按證保險公司會密切監察情況，適時調節每年的相關預算。

至於不法申請百分百特別擔保產品的個案數字，截至今年4月底，有3,519宗申請懷疑涉及使用虛假文書、提供虛假或失實聲明等，涉及貸款額約105億元。其中，1,512宗共涉約50億元貸款的個案，在審查時已被拒絕，其餘2,007宗共涉約55億元貸款的個案，在貸款提取後才被發現。